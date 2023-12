Νέα καμπάνια της εταιρίας Zara έχει προκαλέσει τα τελευταία 24ωρα ένα τεράστιο κύμα οργής στα social media λόγω της χρήσης αμφιλεγόμενων εικόνων που παραπέμπουν στο πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα - με τους πάνω από 17.000 νεκρούς σε μόλις δύο μήνες.

Η Zara στη νέα της καμπάνιας με τίτλο "The Jacket" μιλά για το σχέδιο μόδας και την εκ νέου εφεύρεσή του, χρησιμοποιώντας στη φωτογράφιση... σώματα που φαίνεται να είναι τυλιγμένα σε λευκό ύφασμα - με τρόπο που θυμίζει την παραδοσιακή μουσουλμανική «ενδυμασία» ταφής - καθώς και κατεστραμμένα αγάλματα, πέτρες και θραύσματα.

The latest Zara campaign depicts what appears to be dead bodies wrapped in white body bags, reminiscent of traditional Muslim burial attire, as well rocks, dust and rubble.

Wtf were they thinking? This is intentional atp pic.twitter.com/IjH844e8jE