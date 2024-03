Από τη σφοδρή χιονόπτωση πλήττονται κυρίως η νότια και η ανατολική Βαυαρία, αλλά και τα κρατίδια Φοράρλμπεργκ και Τιρόλο στην Αυστρία. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ σημειώνονται διακοπές ρεύματος σε πολλά σημεία του κρατιδίου. Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις προς τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Το χιόνι έφθασε χθες Σάββατο στα 45 εκατοστά στο Μόναχο. «Αυτό είναι ρεκόρ για τον μήνα Δεκέμβριο από το 1933, οπότε και αρχίσαμε να μετράμε το ύψος του χιονιού», δήλωσε ο μετεωρολόγος της Βαυαρικής Ραδιοτηλεόρασης BR. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 44 εκατοστά στις 29 Δεκεμβρίου 1938. Συνολικά στη Βαυαρία, η χιονόπτωση είναι η σφοδρότερη των τελευταίων 17 ετών.

Το αεροδρόμιο της πόλης έχει αναστείλει τη λειτουργία του έως τουλάχιστον στις 6:00 το πρωί (Κυριακής), με αποτέλεσμα να ακυρωθούν ή να εκτραπούν τουλάχιστον 760 πτήσεις με πολλούς ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο.

Προβλήματα προκλήθηκαν και στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, όπου προσγειώθηκαν τελικά πολλές από τις πτήσεις οι οποίες είχαν αρχικό προορισμό το Μόναχο. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες της περιοχής, εξαιτίας του μεγάλου όγκου χιονιού στις γραμμές ή πεσμένων δέντρων.

Σε πολλά σημεία έχουν επίσης κοπεί τα καλώδια ηλεκτροδότησης των γραμμών. Σύμφωνα με τους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους (DB), η κατάσταση δεν αναμένεται να εξομαλυνθεί πριν από το απόγευμα της Δευτέρας. Εντός των επομένων ωρών αναμένεται να αποκατασταθούν σταδιακά τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τραμ στην πόλη του Μονάχου.

Εκπρόσωποι της κρατιδιακής κυβέρνησης και της αστυνομίας απευθύνουν συνεχώς εκκλήσεις στους πολίτες «να αποφεύγουν οπωσδήποτε τις περιττές μετακινήσεις» και να οδηγούν «μόνο αν είναι πραγματικά αναπόφευκτο».

Private jets at Munich Airport, carrying elites to Dubai Climate Conference, have been halted because of 17” of snow mixed w ice.



760 flights, train services and buses were also all canceled.



Their private jets emit 2 tons of C02 an hour.



Ohhh the asinine hypocrisy of these… pic.twitter.com/VmDpAdfiCS