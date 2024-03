Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού δήλωσε σήμερα ότι ο ρωσικό στρατός προελαύνει σε όλες τις κατευθύνσεις στην Ουκρανία, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Ο Σοϊγκού είπε επίσης ότι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει το επόμενο έτος ναυτικές ασκήσεις, με την ονομασία Ocean-2024.

Την ίδια ώρα η Ουκρανία ανακοινώνει ότι οργανώνει αντεπίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη FPV του Στρατού της ενάντια σε ρωσικά στρατεύματα που κρύβονται σε χαρακώματα, κάνοντας λόγο για «φρικτή αντεπίθεση».

Today: Ukraine Army FPV drones charge at Russian troops hiding in trenches in horrific counterattack#UkraineRussianWar #Russia #Britain #America #Ukraine

https://t.co/mEBNfNbjRk