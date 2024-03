Λίγο νωρίτερα ή ίδια πηγή είχε δηλώσει πως 14 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τις δύο πρώτες ώρες μετά την εκπνοή της εκεχειρίας, με τους περισσότερους να είναι γυναίκες και παιδιά.

Υπενθυμίζεται πως η ανακωχή η οποία τέθηκε σε ισχύ την 24η Νοεμβρίου ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και την Χαμάς «έσπασε» νωρίς το πρωί της Παρασκευής, λίγες ώρες πριν λήξει και επίσημα.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε στο Twitter ότι ξανάρχισε τις μάχες στη Λωρίδα της Γάζας κατηγορώντας την Χαμάς ότι άνοιξε πρώτη πυρ εναντίον του Ισραήλ, παραβιάζοντας έτσι τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας.

Λίγο αργότερα, οι Ταξιαρχίες αλ Κουντς - ένοπλη πτέρυγα της Ισλαμικής Τζιχάντ - ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε εναντίον ισραηλινών πόλεων σήμερα το πρωί, ενώ η Χαμάς τόνισε ότι το Ισραήλ φέρει την ευθύνη «για την επανάληψη του πολέμου και της επιθετικότητας» στη Λωρίδα της Γάζας - αφού απέρριψε στη διάρκεια της νύκτας όλες τις προτάσεις για την απελευθέρωση και άλλων ομήρων.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το σφυροκόπημα συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα οι διαπραγματεύσεις για ανακωχή στη Γάζα με τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου.

«Οι διαπραγματεύσεις για την ανακωχή στη Γάζα με τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου συνεχίζονται», τόνισε στο AFP πηγή που έχει γνώση των συναντήσεων και ζήτησε να μην κατονομαστεί. Και αυτό έπειτα από μια νύχτα εντατικών διαβουλεύσεων, οι οποίες δυστυχώς δεν κατέληξαν σε παράταση της ανθρωπιστικής παύσης των εχθροπραξιών στη Γάζα.

Για τον Ανάς Αμπού Ντάγκα, που κατοικεί στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, «ο πόλεμος επέστρεψε ακόμα πιο άγριος» μετά την λήξη σήμερα το πρωί της ανακωχής μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ενώ η Unicef προειδοποιεί ότι τα νοσοκομεία που βρίσκονται ακόμα σε λειτουργία είναι ήδη στα όρια των δυνατοτήτων τους.

«Το σπίτι μας καταστράφηκε και έχουμε επτά τραυματισμένους συγγενείς», δήλωσε στο AFPTV ο Ανάς Αμπού Ντάγκα στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Ήμασταν σπίτι μας και ξαφνικά, υπήρχαν βομβαρδισμοί, το σπίτι μου και αυτό του γιου μου καταστράφηκαν, όπως και αυτό των γειτόνων», δήλωσε ένας από τους συγγενείς του, ο Τζαμίλ Αμπού Ντάγκα, που είχε το κεφάλι του τυλιγμένο με γάζες.

«Δεν ξέρω καν τι συνέβη στα παιδιά μου», δήλωσε με δάκρυα η Αμάλ Αμπού Ντάγκα, με την μπεζ μαντίλα της να είναι καλυμμένη με αίμα.

Η Λίνα Χαμντάν, με δάκρυα στα μάτια, βρίσκεται στο γεμάτο με κόσμο νοσοκομείο. «Κοιμόμασταν και άκουσα τον βομβαρδισμό. Οι αδελφοί μου άρχισαν να κλαίνε», δήλωσε στο AFPTV η 10χρονη Παλαιστίνια.

Για τον Τζέιμς Έλντερ, εκπρόσωπο της Unicef που διένειμε μέσω διαδικτύου βίντεο που μαγνητοσκοπήθηκε σε νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας, «αυτός είναι ένας πόλεμος ενάντια στα παιδιά».

«Ακούμε ήδη βομβαρδισμούς, ένα πλήγμα έγινε περίπου 50 μέτρα από εδώ», εξηγεί ο ίδιος στο βίντεο αυτό που ανέβηκε στο διαδίκτυο μία ώρα μετά τη λήξη της ανακωχής.

