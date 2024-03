Υπενθυμίζεται ότι το 9χρονο κορίτσι από το κιμπούτς Μπέρι, που θεωρείτο νεκρή μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, είναι μεταξύ των 13 Ισραηλινών που απελευθερώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Tόμας Χαντ αρχικά πίστευε ότι η κόρη του Έμιλι, η οποία το «μαύρο Σάββατο» της 7ης Οκτωβρίου είχε πάει να μείνει στο σπίτι μίας φίλης της, είχε σκοτωθεί αλλά αργότερα έμαθε ότι την απήγαγαν και τη μετέφεραν στη Γάζα.

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα. «Δεν βρίσκουμε λέξεις για να περιγράψουμε τα συναισθήματά μας έπειτα από 50 δύσκολες και περίπλοκες ημέρες», δήλωσε ο Τόμας Χαντ, πατέρας της. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξαναβρίσκουμε την Έμιλι, αλλά παράλληλα σκεφτόμαστε όλους τους ομήρους που δεν έχουν επιστρέψει ακόμη σπίτια τους».

Little Emily runs to her dad after being held hostage by Hamas. To make this happen Israel had to release violent criminals who waged jihad and who want to continue waging jihad. No honest person can pretend Hamas aren’t the bad guys. pic.twitter.com/GMaHbvNoFC

I’m just so beyond happy for Emily and her father Thomas … just imagine the exceeding joy he has thinking she had been murdered by those psychopath terrorists Hamas, and is now in his arms ???❤️ thank you Yeshua!!! Thank you God!!! ??❤️?? https://t.co/kDI7f0FD1k