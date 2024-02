Αναλυτικά, ένα όχημα προσπαθούσε να εισέλθει στην αμερικανική πλευρά των συνόρων, σύμφωνα με εκπρόσωπο του γραφείου του δημάρχου του Νιαγάρα Φολς.

«Δεν γνωρίζουμε πραγματικά πολλά - μόνο ότι ένα όχημα προσπάθησε να εισέλθει στις ΗΠΑ και έκλεισαν και τις δύο πλευρές της γέφυρας», δήλωσε στο CNN ο Άαρον Φέργκιουσον, υπεύθυνος για τις δημόσιες πληροφορίες της πόλης των καταρρακτών του Νιαγάρα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του CBS, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα στο όχημα που εξερράγη στη συνοριακή διάβαση μεταξύ Νέας Υόρκης και Καναδά.

Πηγές δήλωσαν στο CBS ότι προς το παρόν φαίνεται ότι πρόκειται για εσκεμμένη ενέργεια. Ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί τα κίνητρα ή οι ταυτότητες.

More photos of the aftermath of the explosion on the Rainbow Bridge at Niagara Falls, a potential terrorist attack. pic.twitter.com/bxeCuqKXvj

Η γέφυρα αναφέρθηκε ότι έκλεισε στις 11:51 π.μ. λόγω του δυστυχήματος, σύμφωνα με τον τεχνολογικό συνασπισμό.

Πλάνα από το σημείο δείχνουν καπνό και ζημιές στον σταθμό ελέγχου από τον οποίο περνούν οι οδηγοί όταν εισέρχονται στις ΗΠΑ, τουλάχιστον ένα όχημα της πυροσβεστικής και πολλά περιπολικά. Το τοπικό κανάλι WKBW TV μετέδωσε ότι είναι πιθανόν να συνέβη κάποια έκρηξη.

Άλλο τοπικό κανάλι, το WIVB, μετέδωσε ότι έχουν κλείσει και οι τέσσερις συνοριακές διαβάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά στη δυτική Νέα Υόρκη, αλλά το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή.

Η κυβερνήτρια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι «ενημερώθηκε για το συμβάν» και παρακολουθεί την κατάσταση. «Οι πολιτειακές υπηρεσίες βρίσκονται επί τόπου, έτοιμες να παράσχουν βοήθεια», πρόσθεσε.

The "vehicle explosion" at Rainbow Bridge in Niagara Falls between U.S. and Canada border was an "attempted terrorist attack" with "a lot of explosives in the vehicle at the time," per Fox pic.twitter.com/CbBWsY5DlN