Ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλ Σίφα στη Γάζα καταγγέλλει πως εκατοντάδες ασθενείς εξακολουθούν να βρίσκονται στον χώρο «ουρλιάζοντας από τη δίψα» καθώς το συγκρότημα ξεμένει από οξυγόνο και νερό.

Χωρίς τηλεπικοινωνίες παραμένει το μεγαλύτερο μέρος της λωρίδας της Γάζας με τις πληροφορίες να βγαίνουν «με το σταγονόμετρο» από τον πολιορκημένο θύλακα.

Σύμφωνα με το AlJazeera - που επικαλείται μαρτυρίες από την περιοχή - τουλάχιστον 11 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν μετά από ισραηλινή αεροπορική επίθεση με στόχο ένα κτίριο κατοικιών στον προσφυγικό καταυλισμό Jabalia στη βόρεια Γάζα και τουλάχιστον άλλοι 10 σκοτώθηκαν μετά από αεροπορική επίθεση που έπληξε ένα σπίτι στην al-Qarara, ανατολικά του Khan Younis, νότια του θύλακα.

Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, παράλληλα, σε ισραηλινή επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο επικεφαλής της παλαιστινιακής υπηρεσίας ασθενοφόρων.

Νωρίτερα, δεκάδες ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα εισήλθαν στην πόλη Τζενίν και περικύκλωσαν το νοσοκομείο Ιμπν Σίνα.

Ορισμένοι γιατροί του νοσοκομείου αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με την εντολή των ισραηλινών δυνάμεων να εκκενώσουν την ιατρική εγκατάσταση και δύο τραυματιοφορείς συνελήφθησαν.

Δύο όμηροι της Χαμάς νεκρές κοντά στο Αλ Σίφα

Τούνελ της Χαμάς και φορτηγάκι με οπλισμό, παρόμοιο με αυτό της επίθεσης των τρομοκρατών, στις 7 Οκτωβρίου ισχυρίζεται ότι εντόπισε ο Ισραηλινός στρατός, στο προαύλιο του νοσοκομείου Αλ Σίφα.

Όπως υποστηρίζουν οι IDF, στους χώρους του ιδρύματος βρέθηκαν ίχνη των ομήρων, ενώ σε κοντινό κτήριο, εντόπισαν το άψυχο σώμα μιας 65χρονης που είχε απαχθεί από τη Χαμάς.

Yehudit Weiss was a 65-year-old who worked with kindergarten kids.



On October 7, Yehudit was abducted by Hamas from her home in Kibbutz Be’eri. Her husband, Shmulik Weiss, was murdered in their home. Yehudit and Shmulik were parents to 5 children.



IDF soldiers recovered her… pic.twitter.com/Y7tpt8nU3o — Israel Defense Forces (@IDF) November 16, 2023

Το πρωί της Παρασκευής, οι IDF ανακοίνωσαν ότι ανέσυραν τη σορό και της 19χρονης Ισραηλινής δεκανέα Noa Marciano από «μια δομή δίπλα στο νοσοκομείο Shifa».

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιβεβαίωση του θανάτου της.

19 year old CPL Noa Marciano was abducted and murdered by Hamas terrorists on October 7.



Her body was found and extracted by IDF troops adjacent to the Shifa Hospital in Gaza.



The IDF sends its heartfelt condolences to the family and will continue to support them. pic.twitter.com/f7eWBUrzVq — Israel Defense Forces (@IDF) November 17, 2023

Μιλώντας στο CBS Evening News, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για «ισχυρές ενδείξεις» πως Ισραηλινοί όμηροι κρατούνταν στο νοσοκομείο Al-Shifa. Αυτός ήταν «ένας από τους λόγους που μπήκαμε», σημείωσε.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν υπήρχαν όμηροι στο νοσοκομείο όταν οι δυνάμεις εισήλθαν στο νοσοκομείο την Τετάρτη σημειώντας πως «αν υπήρχαν [όμηροι], τους έβγαλαν έξω».

Το Τελ Αβίβ υποστήριξε ότι έχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους κρατούμενους, ενώ επανειλημμένα έχει κατηγορήσει τη Χαμάς ότι έχει μια σημαντική βάση κάτω από το νοσοκομείο Al-Shifa - κάτι που η οργάνωση αρνείται.

Ο Νετανιάχου δεν διευκρίνισε ποιες πληροφορίες έχει το Ισραήλ που υποδηλώνουν ότι κρατούνται όμηροι στο Αλ-Σίφα.

Βίντεο και εικόνες από το Αλ Σίφα δημοσιεύει το Τελ Αβίβ

Όπλα, τεχνολογικό εξοπλισμό και ένα κέντρο διοίκησης εντόπισε ο ισραηλινός στρατός στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας. Παράλληλα, αργά το βράδυ της Πέμπτης δημοσιεύτηκαν και πλάνα από την είσοδο μιας σήραγγας της Χαμάς στο συγκρότημα. Πλάνα που κυκλοφόρησαν από τους IDF δείχνουν τη σήραγγα ανάμεσα σε κτίρια στο χώρο του νοσοκομείου. Υποστηρίζουν ότι σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και ένα φορτηγό της Χαμάς με όπλα μέσα σε αυτό.

Όπλα ανακαλύφθηκαν και μέσα στο νοσοκομείο Αλ Γκουντς της Γάζας, υποστηρίζουν οι Ισραηλινοί, οι οποίοι δίνουν στοιχεία και για το εσωτερικό μιας σήραγγας της Χαμάς μέσα στο νοσοκομείο Ραντίσι.