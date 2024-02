Μια επιστολή που έγραψε πριν από 21 χρόνια ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, ιδρυτής της Αλ Κάιντα, έχει γίνει viral στο TikTok με πολλούς χρήστες να εκφράζουν τη συμφωνία τους με τον τρομοκράτη.

Η ανοιχτά αντισημιτική επιστολή, η οποία γράφτηκε μόλις ένα χρόνο μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου που κόστισαν τη ζωή σε περίπου 3.000 ανθρώπους, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Guardian το 2002, αλλά αφαιρέθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2023.

Letter to America is trending, so I went to pull it up.



The guardian just removed the document.



Osama bin Laden‘s letter to America starts trending on Twitter, and The Guardian immediately removes it from their archive?



Why? pic.twitter.com/a4LiHIg2Wx