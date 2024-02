Πρωτοφανείς εικόνες αγριότητας στη Γάζα, με τον ισραηλινό στρατό να επιχειρεί εντός του νοσοκομείου Αλ Σίφα που παραμένουν ασθενείς και εκτοπισμένοι.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι το νοσοκομείο χρησιμοποιείται ως ορμητήριο της Χαμάς, κάτι που υποστήριξαν και οι ΗΠΑ σε χθεσινοβραδινή δήλωση, με την παλαιστινιακή οργάνωση να επιρρίπτει την ευθύνη για όσα συμβαίνουν στον Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με τις IDF, βρέθηκαν «βρέθηκαν όπλα και κέντρο διοίκησης της Χαμάς στο νοσοκομείο», για «φάρσα» και «σκετς» κάνουν λόγο οι Παλαιστίνιοι.

Η αιματοχυσία συνεχίζεται τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και στη Δυτική Όχθη, ενώ αξιωματούχοι των ΗΠΑ ξεκινούν έναν νέο γύρο διπλωματικών επαφών με κράτη της ΕΕ και του Κόλπου.

Νέο ψήφισμα για ανθρωπιστική εκεχειρία έχει κατατεθεί στο ΣΑ του ΟΗΕ.

Οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός μέχρι τώρα πέφτουν στο κενό, ενώ σε εξέλιξη είναι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων.

? #BREAKING - UN Security Council just passed a resolution focused on the plight of children in #Gaza! US abstained, which enabled the resolution to be adopted.



There were 12 votes in favor, none against, 3 abstentions (US, UK, Russia)@hrw's reaction in a short thread ? pic.twitter.com/dPNf3FJrpA