Περισσότεροι από 11.200 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου. Στο Ισραήλ, ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τις επιθέσεις της Χαμάς ξεπερνά τις 1.200.

{https://www.youtube.com/watch?v=QyWlfv_ObQM}

Το Ισραήλ και η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, οι ταξιαρχίες Κασάμ, έχουν εμπλακεί σε σφοδρή αστική μάχη γύρω από την πόλη της Γάζας.

Την Τρίτη, η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει τους μαχητές της να κρύβονται σε βομβαρδισμένα κτίρια, καθώς πυροβολούν ισραηλινά άρματα μάχης και στρατιώτες με ρουκετοβόλα (RPG) και μπαζούκας.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera Arabic, ο Dr Ashraf al-Qudra, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας, δήλωσε ότι λόγω της έλλειψης καυσίμων, όλα τα νοσοκομεία του πολιορκημένου θύλακα θα μπορούσαν να κλείσουν σε 48 ώρες.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι η υγειονομική περίθαλψη έχει ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας, ιδίως στο βόρειο τμήμα της Γάζας.

Οι δύο μεγαλύτερες ιατρικές εγκαταστάσεις στη Γάζα, τα νοσοκομεία al-Shifa και al-Quds, έκλεισαν την Δευτέρα, επικαλούμενα την έλλειψη καυσίμων για τη διατήρηση του ιατρικού εξοπλισμού σε λειτουργία.

Η UNRWA έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση στη Γάζα ως "τραγική" και έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός και επείγουσα παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στους εσωτερικά εκτοπισμένους Παλαιστίνιους.

Τα νεογέννητα μωρά τυλιγμένα σε κουβέρτες και παρατεταγμένα σε ένα κρεβάτι αφού αφαιρέθηκαν από τις θερμοκοιτίδες έχουν γίνει η καθοριστική εικόνα που δείχνει την ισραηλινή πολιορκία των νοσοκομείων στη Λωρίδα της Γάζας.

Τουλάχιστον 32 ασθενείς, μεταξύ των οποίων έξι πρόωρα μωρά, πέθαναν στο νοσοκομείο al-Shifa τις τελευταίες τρεις ημέρες, δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας Ashraf al-Qudra, καθώς η μεγαλύτερη ιατρική μονάδα της Γάζας αναγκάστηκε να κλείσει λόγω έλλειψης καυσίμων και φαρμάκων.

Περισσότερα από 100 πτώματα αποσυντίθενται μέσα στο νοσοκομείο, περιμένοντας να ταφούν.

Οι προκαταρκτικές έρευνες της Επιτροπής για τους Δημοσιογράφους του Έργου (CPJ) δείχνουν ότι τουλάχιστον 42 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, γεγονός που καθιστά την περίοδο αυτή την πιο θανατηφόρα για τους δημοσιογράφους από τότε που άρχισε η συλλογή στοιχείων από την CPJ το 1992.

Μέχρι τη Δευτέρα, "42 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης είχαν επιβεβαιωθεί ως νεκροί: 37 Παλαιστίνιοι, τέσσερις Ισραηλινοί και ένας Λιβανέζος. Εννέα δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν ως τραυματίες. Τρεις δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι. Δεκατρείς δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν ως συλληφθέντες", αναφέρει η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

Οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τον πόλεμο έχουν επίσης βιώσει "πολλαπλές επιθέσεις, απειλές, κυβερνοεπιθέσεις, λογοκρισία και δολοφονίες μελών της οικογένειάς τους".

"Οι δημοσιογράφοι σε όλη την περιοχή κάνουν μεγάλες θυσίες για να καλύψουν αυτή τη συγκλονιστική σύγκρουση που ραγίζει την καρδιά τους", ανέφερε σε δήλωσή του ο συντονιστής του προγράμματος της CPJ για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, Sherif Mansour.

"Εκείνοι στη Γάζα, ειδικότερα, έχουν πληρώσει και συνεχίζουν να πληρώνουν έναν άνευ προηγουμένου φόρο αίματος και αντιμετωπίζουν εκθετικές απειλές. Πολλοί έχουν χάσει συναδέλφους, οικογένειες και εγκαταστάσεις μέσων ενημέρωσης και έχουν φύγει αναζητώντας ασφάλεια όταν δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο ή έξοδος", ανέφερε.

#Update: Today, Ahmed Fatima, a photographer for the #Egypt-based Al Qahera News TV, was killed in a strike in #Gaza.



Up until now, 42 journalists have been killed in the #Israel-#Gaza war.



37 #Palestinian, 4 #Israeli, and 1 #Lebanese.https://t.co/lNtZEQfEOX