Περισσότεροι από 10.812 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στις 35 ημέρες συγκρούσεων της Χαμάς με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, με τις αεροπορικές επιδρομές να συνεχίζονται καθώς οι IDF περικυκλώνουν την πόλη της Γάζας.

Την Παρασκευή, ο Μπάιντεν ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ έχει συμφωνήσει σε τετράωρες καθημερινές ανθρωπιστικές παύσεις στη βόρεια Γάζα, χωρίς ωστόσο «καμία πιθανότητα» για συνολική κατάπαυση του πυρός. Υπενθυμίζεται πως ο επικεφαλής της Μοσάντ ταξίδεψε στη Ντόχα μαζί με τον επικεφαλής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς προκειμένου να διαπραγματευούν μια συμφωνία με τον πρωθυπουργό του Κατάρ.

Πιο αναλυτικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε με μια σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι το Ισραήλ συμφώνησε να διακόπτει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε τμήματα της βόρειας Γάζας για τέσσερις ώρες την ημέρα, ώστε να επιτρέψει στους αμάχους να διαφύγουν κατά μήκος δύο ανθρωπιστικών διαδρόμων.

For weeks, I've been speaking with Israel’s leaders about the importance of humanitarian pauses in the fighting to get civilians to safety, support the freeing of hostages, and increase the flow of food, water, and medicine into Gaza.



