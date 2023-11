Το μεγάλο ματς της 4ης αγωνιστικής του Champions League, «αμαυρώθηκε» από τα «άγρια» επεισόδια που έγιναν το βράδυ της Δευτέρας.

Ένας από τους οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν δέχθηκε δύο μαχαιριές και σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Οι εικόνες που έχουν κάνει την εμφάνιση τους στο διαδίκτυο σοκάρουν, με τον Γάλλο οπαδό να είναι γυμνός σε μια λίμνη από αίμα.

Curva Sud Milano?? attacked PSG?? in Milan last night. A PSG fan was stabbed twice in the legs and was transported to a hospital with a ‘red code,’ indicating a very serious condition. pic.twitter.com/tGivAUBLwI