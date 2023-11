Ο αμερικανός ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν προσγειώθηκε στο Τελ Αβίβ την Παρασκευή προκειμένου να «ασκήσει πίεσεις» για ανθρωπιστικές παύσεις πυρός στον πόλεμο στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ ισχυρίζεται πως έχει περικυκλώσει τη μεγαλύτερη πόλη του θύλακα και... συνεχίζει.

Ο Μπλίνκεν, στο δεύτερο ταξίδι του στο Ισραήλ μέσα σε ένα μήνα, πρόκειται να συζητήσει με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους ισραηλινούς αξιωματούχους συγκεκριμένα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της βλάβης στους άμαχους της Γάζας - οι οποίοι παραμένουν πολιορκημένοι με ελάχιστα τρόφιμα και καύσιμα, καθώς και σημαντικές ελλείψεις σε φάρμακα και νερό.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι όποιες παύσεις στον πόλεμο θα πρέπει να είναι προσωρινές και εντοπισμένες και σίγουρα να μην περιορίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνα.

«Όταν βλέπω ένα παιδί από την Παλαιστίνη να ανασύρεται από τα ερείπια ενός κτιρίου είναι η ίδια "γροθιά στο στομάχι" που νιώθω κι όταν δω ένα παιδί από το Ισραήλ ή οπουδήποτε αλλού», δήλωσε ο Μπλίνκεν στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για το Ισραήλ. «Επομένως, έχουν υποχρέωση να κάνουμε κάτι για αυτό».

Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας αναφέρουν ότι τουλάχιστον 9.061 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε που το Ισραήλ εξαπέλυσε την επίθεσή του στον θύλακα των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων σε αντίποινα για τις φονικές επιθέσεις μαχητών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Την Πέμπτη, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός είχε περικυκλώσει την πόλη της Γάζας, τη μεγαλύτερη του θύλακα. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, σε ανακοίνωσή τους την Παρασκευή, ανέφεραν ότι τα αεροσκάφη, το πυροβολικό και το ναυτικό τους έπληξαν στόχους της Χαμάς κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας αρκετούς μαχητές, συμπεριλαμβανομένου του Μουσταφά Νταλούλ, διοικητή της οργάνωσης.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, πρόκειται να «σπάσει» την Παρασκευή εβδομάδες σιωπής, σε μια ομιλία εξαιρετικά κρίσιμη για την περιοχή.

Αφού οι μαχητές της Χαμάς εξαπέλυσαν στις 7 Οκτωβρίου την επίθεσή τους κατά του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, στα νότια σύνορα του Λιβάνου σημειώθηκαν κλιμακούμενες ανταλλαγές πυρών, κυρίως μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, βασικού συμμάχου της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Οι διασυνοριακές συρράξεις κλιμακώθηκαν την Πέμπτη, καθώς το Ισραήλ απάντησε με «ευρεία επίθεση» στην ταυτόχρονη επίθεση της Χεζμπολάχ σε 19 ισραηλινές θέσεις.

Ρουκέτες έπληξαν επίσης τη βόρεια πόλη Kiryat Shmona κοντά στα σύνορα σε ένα μπαράζ που ανέλαβε το λιβανέζικο τμήμα της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς. Η πόλη, καθώς και 42 συνοριακές κοινότητες, εκκενώθηκαν τον περασμένο μήνα από τον στρατό και το υπουργείο Άμυνας εν μέσω επανειλημμένων επιθέσεων.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν, παράλληλα, ότι στρατεύματα συγκρούστηκαν με ένοπλους Παλαιστίνιους και «ταραχοποιούς» στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και πως κατεδάφισαν το σπίτι ενός «τρομοκράτη¬ της Χαμάς που κατηγορείται για συμμετοχή σε μια θανατηφόρα επίθεση τον Φεβρουάριο.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανέφερε ότι επτά Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το IDF σημείωσε ότι τα στρατεύματα εισήλθαν στην πόλη Ναμπλούς της Δυτικής Όχθης για να κατεδαφίσουν το σπίτι του Χάλεντ Χαρούσα, του γιου του δράστη της επίθεσης με πυροβολισμούς στη Χουβάρα τον Φεβρουάριο, που άφησε πίσω της νεκρούς τους αδελφούς Χάλελ και Γιαγκέλ Γιανίβ, και ο οποίος κατηγορείται ότι βοήθησε στο σχεδιασμό της επίθεσης.

