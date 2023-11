Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι προσέφυγε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά δημοσιογράφων στα Παλαιστινιακά Εδάφη και στο Ισραήλ.

«Οι RSF κατέθεσαν μήνυση για εγκλήματα πολέμου στο γραφείο του εισαγγελέα του ΔΠΔ στις 31 Οκτωβρίου 2023 στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι περιπτώσεις 9 δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου και 2 που τραυματίστηκαν κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους», αναφέρουν οι RSF σε ανακοίνωσή τους.

Σημειώνεται πως το ΔΠΔ δεν έχει υποχρέωση να εξετάσει την υπόθεση.

?RSF files complaint with ICC for war crimes against journalists in #Palestine & #Israel. The scale & gravity of the crimes targeting reporters, especially in #Gaza, call for a priority investigation by ICC. We have been calling for this since 2018.?https://t.co/subq3ZZKYZ pic.twitter.com/Ohi5xE7rHI