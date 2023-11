Άνοιξε λίγο πριν τις 10 το πρώι της Τετάρτης, το πέρασμα της Ράφα - η μονάδικη έξοδος διαφυγής από τον πολιορκημένο θύλακα της Παλαιστίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το Κατάρ μεσολάβησε νωρίτερα για νεά συμφωνία μεταξύ της Αιγύπτου, του Ισραήλ και της Χαμάς - σε συντονισμό με τις ΗΠΑ - προκειμένουν να επιτραπεί η μετακίνηση των κατόχων ξένων διαβατηρίων και ορισμένων σοβαρά τραυματιών από την πολιορκημένη Γάζα, μέσω του περάσματος στη Ράφα.

Δείτε live εικόνα του Reuters

View of Gaza's Rafah border crossing after Qatar mediated an agreement between Egypt, Israel and Hamas, in coordination with the US, to allow for the movement of foreign passport holders and some critically injured people out of besieged Gaza.#Gaza https://t.co/rW37TUSk4r