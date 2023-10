Ξεκληρίστηκε η οικογένεια ανταποκριτή του Al Jazeera στη Λωρίδα της Γάζας από σημερινό ισραηλινό βομβαρδισμό που, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 25 ανθρώπους, μετέδωσε απόψε το αραβόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο 53χρονος Ουαέλ αλ Νταχντού έχασε την σύζυγο και τα δύο παιδιά του (ένα αγόρι και ένα κορίτσι) από τον βομβαρδισμό στον καταυλισμό Νουσεϊράτ (κεντρικά). Το Al Jazeera μετέδωσε βίντεο από τη στιγμή που ο πολύπειρος δημοσιογράφος αντικρίζει τα άψυχα κορμιά της συζύγου και των παιδιών του, ενώ παρευρισκόμενοι προσπαθούν να του δώσουν κουράγιο.

Η οικογένεια του Ουαέλ αλ Νταχντού είχε εγκαταλείψει το σπίτι της στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ακολουθώντας τις υποδείξεις του Ισραήλ. Αναζήτησε προσωρινά καταφύγιο νοτιότερα, στον καταυλισμό Νουσεϊράτ, όπου σήμερα παραμόνευε ο θάνατος.

