Ο διευθύνων σύμβουλος ενός κορυφαίου τεχνολογικού συνεδρίου παραιτήθηκε μετά από κύμα αντιδράσεων για τις δημόσιες δηλώσεις που έκανε κατηγορώντας το Ισραήλ ότι διαπράττει εγκλήματα πολέμου και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Ο Πάντι Κόσγκρεϊβ, συνιδρυτής του ευρωπαϊκού τεχνολογικού συνεδρίου Web Summit, το οποίο συγκεντρώνει χιλιάδες κορυφαίες τεχνολογικές νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, παραιτήθηκε το Σάββατο, αφού δέχθηκε αντιδράσεις από χορηγούς και συμμετέχοντες.

Είπε ότι οι προσωπικές του απόψεις είχαν γίνει «αντιπερισπασμός από την εκδήλωση και ζήτησε συγγνώμη για κάθε πληγή που προκάλεσε».

Ο Πάντι Κόσγκρεϊβ, ένας Ιρλανδός επιχειρηματίας που ίδρυσε το Web Summit το 2009, βγήκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, γνωστή παλαιότερα ως Twitter, για να τοποθετηθεί σχετικά με τη συνεχιζόμενη εκστρατεία βομβαρδισμών του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, έχει μέχρι στιγμής σκοτώσει περισσότερους από περίπου 4.400 Παλαιστίνιους, κυρίως αμάχους, και έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος των υποδομών της περιοχής.

"Είμαι σοκαρισμένος από τη ρητορική και τις ενέργειες τόσων πολλών δυτικών ηγετών & κυβερνήσεων, με εξαίρεση ιδίως την κυβέρνηση της Ιρλανδίας, που για πρώτη φορά κάνει το σωστό", ανέφερε ο Cosgrave στην ανάρτησή του στις 13 Οκτωβρίου. "Τα εγκλήματα πολέμου είναι εγκλήματα πολέμου, ακόμη και όταν διαπράττονται από συμμάχους, και πρέπει να αποκαλούνται ως αυτό που είναι".

I’m shocked at the rhetoric and actions of so many Western leaders & governments, with the exception in particular of Ireland’s government, who for once are doing the right thing. War crimes are war crimes even when committed by allies, and should be called out for what they are.