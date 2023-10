«Για λόγους ασφαλείας το ανάκτορο των Βερσαλλιών εκκενώνεται από τους επισκέπτες του. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση», ανακοίνωσε - για ακόμη μια φορά - το Chateau de Versailles στον λογαριασμό του στο Twitter (X).

? Dear visitors, for security reasons, the Palace of Versailles is evacuating visitors. Thank you for your understanding. pic.twitter.com/PejKRBSJwp