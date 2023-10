Τα συριακά αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπίου δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν πτήσεις τις τελευταίες ημέρες λόγω ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων.

Το αεροδρόμιο του Χαλεπιού, μάλιστα, δέχθηκε επίθεση για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου. Πηγές ανέφεραν ότι τα πλήγματα στα αεροδρόμια αποσκοπούσαν στη διακοπή των ιρανικών γραμμών ανεφοδιασμού στη Συρία, όπου η επιρροή της Τεχεράνης έχει αυξηθεί.

Τα επανειλημμένα ισραηλινά χτυπήματα για την εξουδετέρωση των αεροδρομίων της Δαμασκού και του Χαλεπίου είναι, κατά τη γνώμη μου, μια ισχυρή ένδειξη ότι 1) το ιρανικό καθεστώς προσπαθεί να μεταφέρει όπλα προς ή μέσω της Συρίας για να ανοίξει ένα βόρειο μέτωπο και 2) οι Ισραηλινοί είναι αποφασισμένοι να το προλάβουν αυτό - έγραψε ο Αμερικανός Joel Rayburn

Σχολιάζοντας την ανάρτηση, ο Joshua Zarka, επικεφαλής στρατηγικών υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, έγραψε:

«Αυτοί είναι [οι Ιρανοί] ».

«Αυτοί είμαστε [οι Ισραηλινοί]»

