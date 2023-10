Ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν πως η αναστολή της βοήθειας στη Γάζα κόβει μια κρίσιμη σανίδα σωτηρίας για έναν απίστευτα ευάλωτο πληθυσμό: «Τα παιδιά και οι οικογένειές τους που υπομένουν αυτή τη σύγκρουση δεν είχαν ποτέ μεγαλύτερη ανάγκη υποστήριξης».

«Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί δεν έχουν σταματήσει από τη χθεσινή νύχτα. Πολυκατοικίες και σπίτια γίνονται αδιάκοπα στόχος», αναφέρει στο Al Jazeera η Youmna ElSayed από το Νοσοκομεία Al-Shifa της Γάζας.

Τα ασθενοφόρα έρχονται στο νοσοκομείο μεταφέροντας νεκρούς. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι μικρά παιδιά που πάνε κατευθείαν στο νεκροτομείο. Τα θύματα που βλέπουμε είναι άμαχοι, όχι μαχητές της Χαμάς.

«Οι γιατροί μας λένε ότι αν τελειώσουν τα αναλώσιμα και τα καύσιμα θα πρέπει να διακόψουν εντελώς τις επεμβάσεις, δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούν να κάνουν. Λένε ότι αν δεν φτάσει βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας μέσω διεθνών ανθρωπιστικών οργανισμών, τότε δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν κανένα από τους τραυματίες».

Αυτή είναι η κατάσταση στη Γάζα - σημείωνει χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως το Ισραήλ συνεχίζει να επιβάλλει πλήρη αποκλεισμό στη Γάζα, εμποδίζοντας τη ροή τροφίμων, ιατρικού εξοπλισμού, καυσύμων και νερού σε χιλιάδες ανθρώπους που γεμίζουν τώρα τα σχολεία σε μια προσπάθεια να βρουν ασφαλές καταφύγιο.

«Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί τα σχολεία, όπου αθώοι άνθρωποι αναζητούν καταφύγιο, βομβαρδίζονται», διερωτάται η Ασίλ, μια κοπέλα από τη Γάζα που ζει σε καθεστώς μόνιμου φόβου.

Όπως μεταφέρεται από την αποκλεισμένη ζώνη, οι άνθρωποι της Γάζας θέλουν ο κόσμος να αναγνωρίσει ότι ο αγώνας τους δεν αφορά την πολιτική, την μία ή την άλλη πλευρά. Πρόκειται για έναν αγώνα επιβίωσης και αφορά τη διάσωση των ζωών τους.

Εικόνες και βίντεο από την βομβαρδισμένη Γάζα

Η γειτονιά Al Rima μετά τον ισραηλινό βομβαρδισμό

Drone footage shows devastation in the Rimal neighborhood in the Gaza Strip after Israeli airstrikes https://t.co/uDCARXsM5A pic.twitter.com/ckHoPqAYI2 — Anadolu English (@anadoluagency) October 10, 2023

«Παίζαμε playstation όταν ξαφνικά όλα μαύρισαν»

“We were playing PlayStation and all of a sudden the house went black…’ #Gaza pic.twitter.com/b05f5DPZeh — Muhammad Smiry ?? (@MuhammadSmiry) October 10, 2023

Amidst the rubble | Gaza, Palestine. pic.twitter.com/x6LuK1jngj — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 10, 2023

Οδηγός ασθενοφόρου ξεσπά σε κλάματα αφού μετ΄έφερε δεκάδες νεκρούς συμπολίτες του

Traumatised Palestinian ambulance driver cries after transferring dozens of murdered people during the israeli bombing of the Gaza pic.twitter.com/QwD2aK094q — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) October 10, 2023