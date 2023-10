Ένα σοκαριστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες και δείχνει τη στιγμή που ο 32χρονος αμερικανός ακτιβιστής και ποιητής Ράιαν Κάρσον δολοφονείται από άγνωστο άνδρα στη μέση του δρόμου, στη Νέα Υόρκη και μάλιστα μπροστά στα μάτια της κοπέλας του.

Όπως θα δείτε παρακάτω στο βίντεο, το θύμα και η φίλη του κάθονται σε ένα παγκάκι δίπλα σε μια στάση λεωφορείου στο Bedford-Stuyvesant, καθώς επέστρεφαν στο σπίτι τους από έναν γάμο στο Long Island λίγο πριν από τις 4 π.μ. τη Δευτέρα, σύμφωνα με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Λίγο πιο μπροστά, ένας άνδρας αρχίζει να κλωτσάει χωρίς προφανή λόγο πατίνια που είναι σταθμευμένα κοντά στο πεζοδρόμιο, σύμφωνα με τη New York Post.

Ξαφνικά, σε έξαλλη κατάσταση γυρνά προς την πλευρά του 32χρονου και τον ρωτά «Τι στο διάολο κοιτάς;». Ο ακτιβιστής, ο οποίος απάντησε ότι δεν κοιτάζει τίποτα, τότε μπήκε ανάμεσα στη φίλη του και τον εξαγριωμένο άγνωστο, ο οποίος άρχισε να πλησιάζει το ζευγάρι.

Disturbing video shows moment beloved activist, poet is randomly stabbed to death in front of girlfriend on NYC street https://t.co/hKxf0ITh3j pic.twitter.com/lMW01swWx9

«Θα σε σκοτώσω!», λέει ο εν λόγω άνδρας, με τον Κάρσον τον παρακαλεί να «ηρεμήσει! Χαλαρώστε!» και να σηκώνει το χέρι του. Ωστόσο, ο δράστης καταδιώκει τον Κάρσον, τραβώντας ένα μαχαίρι, ενώ η φίλη του θύματος -που τρέχει από πίσω τους- ακούγεται να φωνάζει: «Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ!».

Καθώς τρέχει, ο Κάρσον πέφτει πάνω στο παγκάκι στο οποίο είχε καθίσει νωρίτερα το ζευγάρι. Στη συνέχεια, ο δράστης τον ρίχνει στο έδαφος, μαχαιρώνοντάς τον άγρια πολλές φορές στο στήθος. Στη συνέχεια ο δολοφόνος αρχίζει να απομακρύνεται, ενώ όταν η φίλη του Κάρσον τον πλησιάζει, τότε αυτός τη φτύνει και αφού κλωτσάει το άψυχο σώμα του 32χρονου εξαφανίζεται.

Μια άγνωστη γυναίκα εμφανίζεται στη συνέχεια, φωνάζοντας «Μην τον πειράξεις!» στον τρελό και επαναλαμβάνοντας κάτι που ακούγεται σαν το όνομα «Brian» ή «Bryan». Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η γυναίκα αυτή και ο ύποπτος γνωρίζονταν πριν από τη δολοφονία, δήλωσαν αστυνομικές πηγές την Τρίτη.

