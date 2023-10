Όπως ανέφερε νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, ένας βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε έναν εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ ένας δεύτερος δράστης σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία.

«Μια πράξη θυσίας διαπράχθηκε εναντίον του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών από μια ομάδα που συνδέεται με την Ταξιαρχία μας των Αθανάτων», ανέφερε η ένοπλη ομάδα στο μέσο ενημέρωσης ANF που πρόσκειται στην κουρδική οργάνωση.

Το PKK χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία και από πολλές χώρες της Δύσης.

NEW: Ankara attack footage from this morning. #Turkey pic.twitter.com/CshYPAB64H