Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, κάποια κύματα είχαν ύψος 9,5 μέτρα, με αποτέλεσμα να καταστρέψουν κτίρια σε παραθαλάσσιες περιοχές.

\Από το φαινόμενο επηρεάστηκε το 50% της ακτογραμμής!

Ζημιές καταγράφηκαν σε πολλά σημεία από τα περίχωρα του Κέιπ Τάουν στα νοτιοδυτικά μέσω της περιοχής διακοπών Garden Route και μέχρι την ανατολική ακτή της επαρχίας KwaZulu-Natal.

Οι ανοιξιάτικες παλίρροιες συμβαίνουν δύο φορές κάθε σεληνιακό μήνα όλο τον χρόνο, ανεξάρτητα από την εποχή.

Οι παλίρροιες, που συμβαίνουν επίσης δύο φορές τον μήνα, συμβαίνουν όταν ο ήλιος και η σελήνη βρίσκονται σε ορθή γωνία μεταξύ τους.

Shocking moment as a massive wave crashed into a South African beach restaurant, leaving several injured. pic.twitter.com/bT9K7vnEDe