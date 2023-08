Περίπου 1.200 πτήσεις από και προς τη Βρετανία ακυρώθηκαν το πρηγούμενο 24ώρο - σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο - ενώ χιλιάδες άλλες καθυστέρησαν, με τα προβλήματα να συνεχίζονται και σήμερα.

Σύμφωνα με τον Βρετανό υπουργό Μεταφορών Μαρκ Χάπερ, θα χρειαστούν ημέρες για να αποκατασταθούν πλήρως τα δρομολόγια μετά το τεχνικό πρόβλημα που έπληξε τη δυνατότητα αυτόματης επεξεργασίας των σχεδίων πτήσεων αναγκάζοντας τους ελεγκτές να τα εισάγουν χειροκίνητα.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την αναστάτωση που δημιουργήθηκε για χιλιάδες ανθρώπους με τα ταξίδια τους χθες. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι όταν ταξιδεύεις και ακυρώνονται πτήσεις», δήλωσε την Τρίτη.

