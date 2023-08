Η Bank of Ireland διόρθωσε τα τεχνικά προβλήματα που επέτρεψαν σε ορισμένους πελάτες να κάνουν ανάληψη ή μεταφορά χρημάτων πάνω από αυτά που υπήρχαν στους λογαριασμούς τους, όπως ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης, αφού οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το σφάλμα προκάλεσαν ουρές στα ΑΤΜ.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, μια δυσλειτουργία στην ηλεκτρονική εφαρμογή της τράπεζας είχε επιτρέψει σε πελάτες με χαμηλά υπόλοιπα ή χωρίς χρήματα στο λογαριασμό τους να μεταφέρουν έως και 1.000 ευρώ (1.090 δολάρια) σε συνδεδεμένο λογαριασμό με εφαρμογή ψηφιακής τραπεζικής, όπως η Revolut, τα οποία μπορούσαν να αναληφθούν μέσω ΑΤΜ, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη.

Η ιρλανδική τράπεζα Bank of Ireland ζήτησε συγγνώμη αφού επέλυσε το τεχνικό πρόβλημα που επέτρεψε στους πελάτες της να αποσύρουν ή να μεταφέρουν περισσότερα χρήματα από όσα είχαν στον λογαριασμό τους. Το τεχνικό πρόβλημα δημιούργησε ουρές μπροστά στα ATM κατά την διάρκεια της χθεσινής ημέρας και μέχρι την νύκτα, καθώς εξαπλωνόταν η φήμη ότι τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης της Bank of Ireland μοίραζαν δωρεάν χρήματα και χρειάσθηκε η επέμβαση της αστυνομίας.

Θα χρεωθούν τα χρήματα του «λάθους»

Τα ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης γράφουν σήμερα ότι πελάτες χωρίς χρήματα στον λογαριασμό τους μπόρεσαν να σηκώσουν μέχρι και 1.000 ευρώ. Η Bank of Ireland προειδοποίησε τους χρήστες των ATM ή των τραπεζικών ηλεκτρονικών εφαρμογών ότι τα χρήματα αυτά θα χρεωθούν.

«Ζητούμε συγγνώμη για την αναταραχή που προκάλεσε η βλάβη αυτή. (...) Γνωρίζουμε ότι υστερήσαμε στο επίπεδο των υπηρεσιών που οι πελάτες μας περιμένουν από εμάς», αναφέρεται στην ανακοίνωση της τράπεζας.

Ο Μπρένταν Μπέρτζες, ιδρυτής της ιστοσελίδας AskAboutMoney.com, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο RTE ότι η τράπεζα πρέπει να βελτιώσει το «αδέξιο» πληροφορικό της σύστημα. Ωστόσο πρόσθεσε: «Αν ξέρετε ότι δεν έχετε χρήματα, αλλά παίρνετε 1.000 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό, διαπράττετε απάτη. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα που έχει να κάνει με τα συστήματα της Bank of Ireland».

Η κεντρική τράπεζα της Ιρλανδίας έχει επιβάλει πρόστιμα στην Bank of Ireland για ελαττώματα στα πληροφοριακά της συστήματα και ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί τις συνέπειες του χθεσινού περιστατικού.

A technical malfunction with the Bank of Ireland's systems meant people were able to withdraw large amounts of money from cash machines, regardless of their bank balance.



Watch more videos ? https://t.co/dE2SG7rBtP pic.twitter.com/eHydI4XEvq