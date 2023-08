Η ρωσική πρεσβεία, που εξυπηρετεί την ελληνοκυπριακή πλευρά του νησιού πρόκειται να επεκτείνει τις προξενικές υπηρεσίες σε Ρώσους πολίτες στα Κατεχόμενα, στην πρωτεύουσα Λευκωσία, μετέδωσε την Τετάρτη το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

«Πολύ σύντομα θα αρχίσουμε να παρέχουμε προξενικές υπηρεσίες στο βόρειο τμήμα της Λευκωσίας. Οι διαδικασίες θα διεξάγονται κανονικά», ανέφερε το Tass επικαλούμενο αξιωματούχο της ρωσικής πρεσβείας στην Κύπρο.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην «εκπλήρωση των ευθυνών» της Μόσχας έναντι των πολιτών της που ζουν στα Κατεχόμενα, σημείωσε ο αξιωματούχος, επισημαίνοντας ότι άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία παρέχουν προξενικές υπηρεσίες στα Κατεχόμενα εδώ και χρόνια. Περίπου 50.000 Ρώσοι ζουν στο βόρειο τμήμα του νησιού, σημειώνει η ηλεκτρονική έκδοση της Dailysabah.

