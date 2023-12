Τον γύρο του διαδικτύου έκανε τα τελευταία 24ωρα ένα σοκαριστικό βίντεο από τη Γάζα που ανήρτησαν ισραηλινά ΜΜΕ.

Στο βίντεο φαίνονται μέλη των ισραηλινών δυνάμεων να συγκεντρώνουν αιχμαλώτους - από μικρά παιδιά έως ηλικιωμένους - τους οποίους έχουν ξεγυμνώσει και τους αναγκάζουν να παραμένουν φορώντας μόνο το εσώρουχο τους με τα χέρια ψηλά, όρθιοι ή γονατιστοί, ενώ τους σημαδεύουν με τα όπλα τους.

Μεταξύ των στρατιωτών, μάλιστα, είναι και ένας που στο κράνος του έχει μια ελληνική σημαία. Tο βίντεο έθεσε για πολλούς και το ερώτημα αν συμμετέχουν Έλληνες εθελοντές στον πόλεμο του Ισραήλ.

‼️FIELD EXECUTIONS, MASS DETENTIONS. An Israeli Journalist uploaded this footage of Israeli forces turning a stadium in Gaza into a mass detention camp. The video shows the detention of hundreds of civilians, including women, elders, and babies. The United Nations and human… pic.twitter.com/kCLIxTw1aj

Το «μυστήριο» για την ταυτότητα του εν λόγω στρατιώτη δεν άργησε να λυθεί, ενώ ο ίδιος εμφανίστηκε μιλώντας στα ελληνικά και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους βρίσκεται στην Παλαιστίνη.

IDF SOLDIER FROM??

Daniel is a 21 year-old Greek-Israeli who rushed to @Israel after the Hamas terrorist attacks of October 7.

When asked by reporters why he’s doing this, he responded with honor towards his family and that he will do the same for Greece if needed.… pic.twitter.com/NEuH99qoPq