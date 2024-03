Με μια λαμπερή γιορτή, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) μεταμορφώνεται την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου στις 19:00, σε έναν από τους πιο μαγευτικούς χριστουγεννιάτικους προορισμούς της πόλης.

Μια ξεχωριστή εορταστική εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και οικοδέσποινα τη Νάντια Κοντογεώργη, σηματοδοτεί την έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ και πραγματοποιείται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το πρώτο βράδυ του Δεκέμβρη, τα αμέτρητα γιορτινά φώτα ανάβουν, χαρίζοντας τη λάμψη τους στα πλατάνια του Καναλιού και τα στολισμένα έλατα της Αγοράς. Ένα Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων δίνει λαμπερό τόνο στο βραδινό Πάρκο Σταύρος Νιάρχος: τέσσερα έργα διακεκριμένων καλλιτεχνών του εξωτερικού και μια ελληνική συμμετοχή μαγνητίζουν τα βλέμματα δημιουργώντας μια χορογραφία με υλικό το φως.

Ακόμη και τα Σιντριβάνια στο Κανάλι συμμετέχουν στο θέαμα με τον δικό τους φαντασμαγορικό τρόπο. Το σκηνικό συμπληρώνει το Παγοδρόμιο στο Κανάλι, που περιμένει έμπειρους και μη πατινέρ να χορέψουν στον πάγο.

Το ραντεβού δίνεται στις 19:00 στην Αγορά όπου η χορωδία νέων του El Sistema Greece ανοίγει τη βραδιά με παραδοσιακά κάλαντα και άλλα γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Στη συνέχεια, οι Mwenso and the Shakes έρχονται απευθείας από το Χάρλεμ της Νέας Υόρκης και ξεσηκώνουν το κοινό με ένα ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα με τίτλο «Afrofuturistic Christmas Wonderland».

Μία πληθωρική μουσική περφόρμανς πασπαλισμένη με χριστουγεννιάτικη χρυσόσκονη και all-time classic επιτυχίες όπως Santa Claus is coming to town, Have yourself a merry little Christmas, Rudolph the red nose reindeer, Winter wonderland και Silent night.

Πρόκειται για μια γιορτινή συναυλία που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Lincoln Center for the Performing Arts στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του Stavros Niarchos Foundation-Lincoln Center (SNF-LC) Agora Initiative, μίας σύμπραξης για τον επαναπροσδιορισμό του δημόσιου χώρου, μέρος της οποίας είναι οι «Δίδυμες Αγορές» («Twin Agoras») στο ΚΠΙΣΝ και το Lincoln Center.

Όλη η εκδήλωση θα αναμεταδοθεί στο David Geffen Hall του Lincoln Center. Η γιορτή της 1ης Δεκεμβρίου θα μεταδοθεί και σε απευθείας σύνδεση από την ΕΡΤ2.

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα snfcc.org/Xmas2023, καθώς και στις σελίδες του ΚΠΙΣΝ στα social media @SNFCC.