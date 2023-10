Υπενθυμίζεται ότι το 2022 κυρίως οι τιμές των καλλυντικών εκτοξεύθηκαν μέχρι και 80% παραπάνω σε σχέση με το 2021.

Προϊόντα όπως, κραγιόν, μολύβια χειλιών και ματιών, μάσκαρα, πούδρα, ρουζ, κρέμες προσώπου, ματιών και σώματος, αντιλαϊκά, όρος προσώπου, αντιγηραντικές, γαλακτοματα, έχουν ανατιμηθεί.

Η κα. Ναταλία υπεύθυνη πωλήσεων σε γνωστή ελληνική εταιρία εξηγεί στο Dnews που οφείλεται αυτή η τεράστια και συνεχόμενη αύξηση.

«Επειδή ο ανταγωνισμός στο χώρο της βιομηχανίας έχει αυξηθεί και όλο ένα και περισσότερες μικρές και μεγαλύτερες εταιρίες δημιουργούνται, η δυσκολία διαθεσιμότητας πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας είναι μεγάλη με αποτέλεσμα το κόστος παραγωγής μα έχει αυξηθεί, συνεπώς και οι λιανικές τιμές».

Όσον αφορά τη ζήτηση, αναφέρει, «παρατηρείται αύξηση ενδιαφέροντος από τους καταναλωτές, ωστόσο η κατανάλωση φθίνει. Δηλαδή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ο καταναλωτής θα προτιμήσει την αγορά ενός ποιοτικού ακριβότερου προϊόντος, από το να αγοράσει περισσότερα προϊόντα».

Η υπεύθυνη πωλήσεων σχολίασε επίσης συγκριτικά με τη διαφοροποίηση και την αύξηση των τιμών των καλλυντικών, ότι άμεση συνέπεια του κορονοϊού είναι η αλλαγή προσανατολισμού το τρόπου κατανάλωσης καλλυντικών.

«Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αλλάξει τα προϊόντα πρώτης επιλογής των πελατών, για παράδειγμα το 2021 best seller ήταν η μάσκαρα και τα μολύβια ματιών, ενώ το 2023 best seller είναι τα κραγιόν και τα make up. Προϊόντα που απαιτούν ειδικό εξοπλισμό, επομένως υψηλό κόστος παραγωγής», σημειώνει στο Dnews.