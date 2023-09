Η Σίλια Καψή θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 68o Διαγωνισμό Τραγουδιού της Γιουροβίζιον του 2024. Η Silia Kapsis (Σίλια Καψή) θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό με ένα τραγούδι του Δημήτρη Κοντόπουλου, όπως ανακοίνωσε επίσημα το ΡΙΚ.

Η Silia Kapsis γεννήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και είναι μόλις 16 ετών. Ο πατέρας της είναι από την Κύπρο και η μητέρα της από την Ελλάδα. ¨Παρά το νεαρό της ηλικίας της, έχει εμφανιστεί σε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές στην Αυστραλία, ενώ έχει διακριθεί ως τραγουδίστρια, χορεύτρια, ηθοποιός και παρουσιάστρια.

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ανακοινώνει ότι η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί στον 68ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision από την κυπριακής καταγωγή, δημοφιλή τραγουδίστρια Silia Kapsis, που γεννήθηκε και διαμένει στην Αυστραλία. Η Silia θα ερμηνεύσει τραγούδι που φέρει την υπογραφή του διακεκριμένου Έλληνα συνθέτη και παραγωγού Δημήτρη Κοντόπουλου.

Θυμίζουμε ότι μετά τη νίκη της Loreen με το κομμάτι «Tattoo» τον Μάιο του 2023, ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision του 2024 θα φιλοξενηθεί τον ερχόμενο Μάιο

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα, κατά την παρουσίαση των προγραμμάτων της νέας περιόδου του ΡΙΚ, ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, Θανάσης Τσώκος.

Συνθέτης του τραγουδιού είναι ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός, Δημήτρης Κοντόπουλος.

Η Σίλια Καψή γεννήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο πατέρας της είναι από την Κύπρο και η μητέρα της από την Ελλάδα. Η Σίλια έχει ήδη εμφανιστεί σε τηλεοπτικές παραγωγές στην Αυστραλία και διακρίνεται ως τραγουδίστρια, χορεύτρια, ηθοποιός και παρουσιάστρια.

? Silia Kapsis joins the party! ?



The Sydneysider will represent Cyprus at #Eurovision2024 in Malmö next year ??



Full story here ? https://t.co/HwGxn551vD pic.twitter.com/8Gde8FrGnY