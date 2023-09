Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης «βγαίνει» από τους τοίχους του με τον ψηφιακό ξεναγό «Το Μουσείο είναι Παντού» (Museum on the Go).

Να πάρουν μέρος σε ένα «παιχνίδι περιήγησης και ανακάλυψης» στον χρόνο και τον χώρο καλεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης τους επισκέπτες του και τους τουρίστες που θέλουν να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό της Μακεδονίας μέσα από τα αρχαία μνημεία της με τη νέα ψηφιακή εφαρμογή ξενάγηση «Το Μουσείο είναι Παντού» ή «Museum on the Go». Όσοι ανταποκριθούν στην πρόσκληση μπορούν να δουν τα εκθέματα του Μουσείου, να ανακαλύψουν εκθέσεις, να εξερευνήσουν ανασκαφές, να απολαύσουν ηχητική ξενάγηση, να περιπλανηθούν με ψηφιακούς χάρτες και ακόμη να συγκεντρώσουν πόντους για να αποκτήσουν έπαθλα. «Είναι μία ιδέα που ξεκίνησε από το 2018, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να ενταχθεί στο επιχειρησιακό της πρόγραμμα Μακεδονία 2014-2020 και έτσι μπόρεσε υλοποιηθεί» τόνισε η προϊσταμένη του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Αγγελική Κουκουβού κατά τη διάρκεια παρουσίασης της ψηφιακής εφαρμογής ξενάγησης. «Θέλαμε το Μουσείο να βγει έξω από τους τοίχους του, να το επεκτείνουμε, να ενώσουμε τον εσωτερικό χώρο του και με την πόλη της Θεσσαλονίκης και με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς ως Μητροπολιτικό Μουσείο φιλοξενούμε εκθέματα απ’ όλη την περιοχή της» είπε η κ. Κουκουβού, η οποία συμμετείχε στην ομάδα υλοποίησης του έργου ανάπτυξης της εφαρμογής και πρόσθεσε ότι μέσω της εφαρμογής ο τουρίστας που περιηγείται έξω, προσελκύεται να επισκεφθεί το Μουσείο και αντίστροφα. Ο σύγχρονος επισκέπτης δεν αρκείται πια στα καθιερωμένα, αναζητά νέες εμπειρίες, αναζητά κάτι διαφορετικό, τον ενδιαφέρουν οι προκλήσεις, τον ενδιαφέρει να ανακαλύπτει πράγματα, παρατήρησε η κ. Κουκουβού τονίζοντας ότι τα ελληνικά Μουσεία έχουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα σε σχέση με εκείνα του εξωτερικού. «Τα εκθέματά μας έχουν συγκεκριμένη βιογραφία, ξέρουμε από πού και πότε βγήκαν στο φως. Αυτό μας προσφέρει το πλεονέκτημα να τα συνδέσουμε, να δημιουργήσουμε ιστορίες και συγχρόνως να συνδέσουμε τους τόπους που τα προσέφεραν» εξήγησε. Οι επισκέπτες, όπως ανέφερε, μόλις μπαίνουν στο Μουσείο και προμηθεύονται τα εισιτήριά τους, ενημερώνονται για την ύπαρξη της εφαρμογής που τους παρέχει τη δυνατότητα να ξεναγηθούν σε 12 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Εβραϊκά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κινεζικά, Ρωσικά, Σερβικά, Τουρκικά) Πέντε χιλιάδες χρήστες από 40 χώρες έχουν στο κινητό τους το app «Το Μουσείο είναι Παντού» ή «Museum on the Go» Η εφαρμογή «Το Μουσείο είναι Παντού» διατέθηκε στο κοινό τον Οκτώβριο του 2022 και έκτοτε την έχουν εγκαταστήσει 5.000 χρήστες από 40 διαφορετικές χώρες. Εντός του Αρχαιολογικού Μουσείου ο ψηφιακός οδηγός έχει δυνατότητα ξενάγησης σε 150 εκθέματα, τα οποία επιλέχθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να εκπροσωπούνται ισότιμα όλες οι μόνιμες εκθέσεις του Μουσείου. Παράλληλα προτείνονται ειδικά διαμορφωμένες διαδρομές επίσκεψης, όπως «Μία ώρα στο Μουσείο», «Μέγας Αλέξανδρος» και Μακεδονική Αριστοκρατία» ή «Ένα Μουσείο για να Αγγίξετε» απτική ξενάγηση για άτομα με προβλήματα όρασης, εξήγησε η αρχαιολόγος Εύη Παπαδοπούλου από την ομάδα του έργου. Τα επιλεγμένα εκθέματα αφηγούνται την ιστορία της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης, όλο το πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιμο σε μορφή κειμένου και σε αρχεία ήχου. Καθώς ο επισκέπτης κινείται στον χώρο λαμβάνει ειδοποιήσεις για τα εγγύτερα εκθέματα ή έχει τη δυνατότητα να σαρώσει με την κάμερα του κινητού του μέσα από την εφαρμογή QR codes που έχουν εγκατασταθεί στις αίθουσες του Μουσείου. Επιπλέον μπορεί να πλοηγηθεί μέσα από ψηφιακές κατόψεις του Μουσείου όπου επισημαίνονται η δική του θέση και η θέση των πλησιέστερων εκθεμάτων, γεγονός που εξασφαλίζει γρήγορο προσανατολισμό και άμεση ενημέρωση γύρω από τις δυνατότητες επιλογής ξενάγησης που έχει, πρόσθεσε. Όταν ο επισκέπτης κάνει βόλτα στη Θεσσαλονίκη, ή βρίσκεται σε κάποια άλλη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της εφαρμογής δέχεται ειδοποιήσεις σχετικά με κοντινές θέσεις ιστορικού ενδιαφέροντος. Επίσης 250 ευρήματα που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, τα οποία προέρχονται από 80 σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της πόλης, των γύρω περιοχών της και περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας χαρτογραφήθηκαν ψηφιακά και ομαδοποιήθηκαν γεωγραφικά. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα στον χρήστη, καθώς πλοηγείται σε χάρτες Google να ενημερώνεται μέσα από εικόνες και κείμενα, διαθέσιμα σε 12 γλώσσες για σημαντικές θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και τα αντίστοιχα εκθέματα του Μουσείου που βρέθηκαν σε αυτές. Στην εφαρμογή έχει ενσωματωθεί σύστημα πόντων επιβράβευσης που οδηγεί σε έπαθλα και δώρα για να είναι η εμπειρία πιο διασκεδαστική. Κεντρική ιδέα είναι η αμφίδρομη διασύνδεση των μουσειακών εκθεμάτων και των φυσικών χώρων προέλευσής τους και η ενθάρρυνση των επισκεπτών να συνεχίσουν την αρχαιολογική τους περιπλάνηση φεύγοντας από το Μουσείο ή το αντίστροφο να έρθουν το Μουσείο μετά από εκδρομή σε αρχαιολογικό χώρο για να γνωρίσουν τις αρχαιότητες του μακεδονικού χώρου, υπογράμμισε η κ. Παπαδοπούλου. Το 2018 το Μουσείο δεν είχε κανένα σύστημα αυτόνομης ξενάγησης και αποφασίσαμε με την αείμνηστη διευθύντριά του, Λιάνα Στεφανή να υποβάλουμε πρόταση σε έναν ψηφιακό ξεναγό για το Μουσείο, αλλά και πέρα από αυτό. Πέντε χρόνια μετά η ιδέα έχει γίνει πραγματικότητα, είπε η υπεύθυνη του έργου ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, Αγγελική Μονέδα. Από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα εγκαταστάσεις beacons σε εσωτερικό χώρο Συνολικά 100 beacons φάροι ή συσκευές με τεχνολογία bluetooth που επιτρέπουν στην εφαρμογή να έχει γνώση για την ακριβή θέση των χρηστών μέσα στο Μουσείο, έχουν εγκατασταθεί στις αίθουσές του. Πρόκειται για εκτεταμένη εγκατάσταση και χρήση beacons, μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα εγκαταστάσεις beacons σε εσωτερικό χώρο, τόνισε σημειώνοντας ότι η διαδικασία δεν ήταν εύκολη, καθώς οι παρεμβάσεις σε ένα Μουσείο πρέπει να γίνονται με πάρα πολύ προσοχή ώστε να μην αλλοιώνουν την εικόνα και έπρεπε να εφαρμοστούν διάφορες τεχνικές και αλγόριθμοι βελτιστοποίησης έτσι για τον σωστό εντοπισμό. Εκτός από την Ελλάδα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον χρηστών από Γερμανία, Αγγλία και Γαλλία, τόνισε ο Κοσμάς Πετρίδης από την εταιρεία πληροφορικής και επικοινωνίας, Hypertech μέλος της κοινοπραξίας που ανέλαβε το έργο. Κάνοντας λόγο για πολυεπίπεδο έργο τόνισε ότι συμμετείχαν δεκάδες επαγγελματίες, αρχαιολόγοι που επιμελήθηκαν τα κείμενα, μεταφραστές που δημιούργησαν το περιεχόμενο σε άλλες 11 γλώσσες, αφηγητές για την ηχητική ξενάγηση. «Τα Μουσεία μπαίνουν στο κύμα του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσα από εφαρμογές, όπως η ψηφιακή εφαρμογή ξενάγησης "Museum on the Go" που δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό να ξέρουν τι υπάρχει στη Θεσσαλονίκη και που θα περιηγηθούν» τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άγγελος Χαριστέας εκφράζοντας ικανοποίηση που χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω της Διαχειριστικής Αρχής διοχετεύονται και αξιοποιούνται σωστά με γνώμονα ένα καλύτερο μέλλον για την Κεντρική Μακεδονία και πάνω απ΄όλα για τον πολιτισμό. Ο Νίκος Μουρουζίδης, μηχανολόγος, μηχανικός από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας, είπε ότι μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η δράση χρηματοδοτήθηκε με προϋπολογισμό ύψους 500.000 ευρώ και χαρακτήρισε άψογη τη συνεργασία με τα στελέχη του Μουσείου. Η εφαρμογή του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης «Το Μουσείο Είναι Παντού» ή αλλιώς «Museum On The GO» διατίθεται δωρεάν σε Android ή iOS μέσω Google Play και App Store. Βίντεο παρουσίασης της εφαρμογής στο https://www.amth.gr/news/apo-moyseio-stin-poli-min-hasete-oyte-simeio Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ Ακολουθήστε το Dnews στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις