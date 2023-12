Τα 3 διαφορετικά Mazda CX-SUV, CX-30, CX-5 και CX-60 δίνουν την απάντηση σε κάθε επιλογή.

Με 3 διαφορετικά CX-SUV στην γκάμα της, η Mazda δίνει την απάντηση σε κάθε αναζήτηση. Ό,τι και αν αποτελεί προτεραιότητα, από την κορυφαία ασφάλεια, την μινιμαλιστική σχεδίαση έως τις εξαιρετικές επιδόσεις και την Ιαπωνική αξιοπιστία, η σειρά SUV της Mazda με τα CX-30, CX-5 ή CX-60 είναι η ενδεδειγμένη επιλογή.

Επιπρόσθετα, με τα προνομιακά προγράμματα που προσφέρονται, η απόκτησή τους γίνεται ακόμα πιο εύκολη.

Αυτοκίνητο και οδηγός γίνονται ένα.

Η οδηγική φιλοσοφία «Jinba Ittai» η απόλυτη αρμονία μεταξύ οδηγού και οχήματος - είναι παρούσα στο σύνολο των SUV της Mazda. Η αποκλειστική τεχνολογία ελέγχου G-Vectoring Plus, βασικός εξοπλισμός σε όλα τα Mazda, χρησιμοποιεί την πέδηση για να πετύχει ακόμα περισσότερη ευστάθεια.

Το κοινό DNA των MAZDA SUV

Εξοπλισμένα με i-Activsense, όλα τα SUV της Mazda είναι κάτι παραπάνω από έτοιμα για κάθε διαδρομή. Το i-Activsense, μια αποκλειστικότητα της Mazda, είναι μια σειρά προηγμένων χαρακτηριστικών ασφαλείας που προειδοποιούν για κινδύνους και βοηθούν να αποφευχθούν συγκρούσεις ή να μειώσει τον αντίκτυπό τους. Το Cruising and Traffic Support, το 360° View Monitor με αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω και το Smart Brake Support είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που προσφέρονται σε όλα τα Mazda SUV.

Άλλα χαρακτηριστικά είναι:

Apple CarPlay / Android Auto

Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί

Παρακολούθηση τυφλού σημείου

Έξυπνη υποστήριξη φρένων

Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας

Βοήθεια διατήρησης λωρίδας

Έλεγχος ταχύτητας με ραντάρ Mazda

Υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ με αισθητήρα βροχής

Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προβολέων LED

Έλεγχος υψηλής δέσμης φώτων

Η ασφάλεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία για τα αυτοκίνητα Mazda, με το CX-60 και το CX-5 έχουν πιστοποιηθεί με τα 5 αστέρια στο EURO NCAP, ενώ το Mazda CX-30 έχει διαπρέψει στα αποτελέσματα ασφάλειας οδηγού με αποτέλεσμα 99% που αγγίζει το τέλειο!

Σχεδιαστική φιλοσοφία KODO.

Κερδίζοντας την προσοχή των οδηγών που είναι λάτρεις του design, η σχεδιαστική γλώσσα Kodo της Mazda αποτυπώνει το παιχνίδι του φωτός και της σκιάς και την αέναη αίσθηση της κίνησης. Με σεβασμό στην Ιαπωνική παράδοση, η απέριττη σχεδίαση υιοθετεί την μινιμαλιστική αρχή "less is more", αφαιρεί οτιδήποτε περιττό και επικεντρώνεται μόνο στην πιο καθαρή μορφή. Κάθε μοντέλο Mazda SUV υιοθετεί αυτή την αρχή και διαμορφώνει έναν διαφορετικό χαρακτήρα.

3 Mazda SUV, 3 διαφορετικοί χαρακτήρες

Το compact SUV CX-30 της Mazda, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οδηγών που αναζητούν ένα μείγμα φιλικών προς την πόλη διαστάσεων, ευελιξίας και ευρυχωρίας στο εσωτερικό. Το Mazda CX-30 είναι διαθέσιμο ως δικίνητο ή τετρακίνητο. Προσφέρεται με το έξυπνο σύστημα mHybrid και με κινητήρες e-SKYACTIV G122ps, e-SKYACTIV G150ps καθώς και τον επαναστατικό e-SKYACTIV X186ps σε μηχανικό και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Το CX-5 αποτελεί το best selling Mazda SUV. Είναι μια εξαιρετική επιλογή για άνετη και ευρύχωρη ζωή στην πόλη, καθώς και για οδηγικές περιπέτειες στη φύση. Με τις διαφορετικές εκδόσεις Newground, Homura και Takumi κάθε οδηγός μπορεί να βρει το CX-5 που τον εκφράζει. Με το i-Activ AWD σύστημα, οι οδηγοί μπορούν να αντιμετωπίσουν με αυτοπεποίθηση ποικίλα γεωγραφικά ανάγλυφα με μεγαλύτερη αίσθηση ελέγχου, όπως η πλοήγηση σε χιονισμένες πλαγιές ή η ασφαλής οδήγηση κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

Το Mazda CX-60 αντιπροσωπεύει όλα όσα η Mazda έχει ενσωματώσει στο DNA της τα τελευταία 100 χρόνια, από την εξωτερική και εσωτερική σχεδίαση μέχρι την πιο εκλεπτυσμένη ιαπωνική τεχνική αρτιότητα. Η ιαπωνική αισθητική έχει υιοθετηθεί με τον καλύτερο τρόπο το εσωτερικό του Mazda CX-60 και χαρακτηρίζει ένα σύγχρονο και πολυτελές premium Plug in Hybrid SUV.

Τώρα η απόκτηση ενός Mazda CX-SUV γίνεται ακόμα πιο εύκολη.

Η Mazda αποχαιρετά τον τελευταίο μήνα του χρόνου με ειδικά προγράμματα απόκτησης για τα CX-SUV της. Ειδικότερα:

Tο ανανεωμένο Mazda CX-30 ΜΥ2024 προσφέρεται με όφελος 1.000€ με ΦΠΑ ή με προνομιακό επιτόκιο 4,9%.

Το Mazda CX-5 προσφέρεται με όφελος 1.000€ .

Τέλος το Mazda CX-60 Plug in Hybrid είναι διαθέσιμο με το πρόγραμμα Eco Deal.

Το πρόγραμμα ECO DEAL προσφέρει μία ευέλικτη λύση για την απόκτηση ενός Mazda CX-60 Plug in Hybrid με μία από τις παρακάτω προνομιακές επιλογές:

α) Προνομιακό επιτόκιο 3,9% ή

β) Αναβάθμιση εξοπλισμού αξίας 2,000€ με ΦΠΑ ή

γ) Επιδότηση ανταλλαγής αξίας 2,000€ με ΦΠΑ

Τα Mazda CX-30, CX-5 και CX-60 κατασκευάζονται στην Ιαπωνία και όπως όλα τα μοντέλα της μάρκας προσφέρονται με 6 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.