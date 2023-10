Η Volvo Cars ανταποκρίνεται στην ισχυρή ζήτηση για το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX30 και αποφασίζει να επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα για το διακεκριμένο μικρό SUV της, ξεκινώντας την κατασκευή του στο εργοστάσιο της Γάνδης, στο Βέλγιο, από το 2025.

Το EX30 αποκαλύφθηκε νωρίτερα εντός του έτους γνωρίζοντας ιδιαίτερα θερμή υποδοχή διεθνώς και έχει ήδη κατακτήσει αρκετά σημαντικά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του The Sun Car of the Year και του Small SUV/Crossover of the Year από τη Sunday Times.

Η παραγωγή του EX30 ξεκίνησε νωρίτερα εντός του φθινοπώρου στην Τζιαντζακoύ της Κίνας και τα πρώτα αυτοκίνητα προγραμματίζεται να παραδοθούν στους πελάτες μέσα στο έτος. Η απόφαση για την κατασκευή του EX30 και στη Γάνδη ενισχύει την παραγωγική ικανότητα ενόψει της αναμενόμενης ζήτησης για το μοντέλο στην Ευρώπη, καθώς και για εξαγωγές διεθνώς, και αντανακλά τη φιλοδοξία της Volvo Cars να κατασκευάζει τα αυτοκίνητά της εκεί που μπορεί να τα πουλά περισσότερο.

Η απόφαση προσθέτει επίσης ευελιξία παραγωγής για αυτό που η εταιρεία αναμένει να είναι ένα από τα καλύτερα μοντέλα της σε πωλήσεις στα επόμενα χρόνια. Η Volvo Cars έχει δοκιμάσει ήδη αυτή την προσέγγιση με επιτυχία, κατασκευάζοντας τα κορυφαία σε πωλήσεις SUV της, XC60 και XC40, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Κίνα.

«Φιλοδοξία μας είναι να διαθέτουμε το EX30 ανά τον κόσμο σε μία ελκυστική τιμή, διευκολύνοντας περισσότερους ανθρώπους να στραφούν στην οδήγηση ενός ηλεκτρικού Volvo και συνεισφέροντας στα κέρδη της εταιρείας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volvo Cars, Jim Rowan (Τζιμ Ρόουαν). «Η προσθήκη της Γάνδης στην παραγωγή είναι μία εύλογη κίνηση, καθώς στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στην ισχυρή ζήτηση για το συναρπαστικό, μικρό αμιγώς ηλεκτρικό SUV μας σε όλο τον κόσμο.»

Η Volvo Cars διαθέτει ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση στον κλάδο του αυτοκινήτου και προγραμματίζει να πουλά μόνο αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως το 2030. Στόχος της εταιρείας είναι ήδη μέχρι τα μέσα της δεκαετίας οι μισές από τις πωλήσεις της παγκοσμίως να προέρχονται από αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το EX30 έχει ζωτικό ρόλο σε αυτό τον σχεδιασμό, καθώς η Volvo Cars προσδοκά από αυτό να συνεισφέρει σημαντικά στις επιδιώξεις της για την ανάπτυξη και την κερδοφορία. Αυτό καθιστά το EX30 ορόσημο για τον εν εξελίξει στρατηγικό μετασχηματισμό της εταιρείας.

Παίρνοντας θέση δίπλα στα XC40 και C40 στη γραμμή παραγωγής της Γάνδης, το EX30 γίνεται το τρίτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο Volvo που θα παράγεται στην Ευρώπη. Η κίνηση ισχυροποιεί την ικανότητα παραγωγής αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Volvo Cars στην περιοχή και υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του εργοστασίου της Γάνδης στη στρατηγική της εταιρείας για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.