Το περίπτερο της Mazda θα επικεντρώνεται στο MX-5 - το εμβληματικό αυτοκίνητο της Ιαπωνικής μάρκας. Στην έκθεση θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προβολή της αναβαθμισμένης έκδοσης του MX-5 2024 και ενός νέου Concept Car.

Η Mazda Motor Corporation ανακοίνωσε τη συμμετοχή των αυτοκινήτων που θα προβάλλει στην Έκθεση Japan Mobility Show 2023, η οποία διοργανώνεται στο Tokyo Big Sight στο Ariake, Koto Ward, Tokyo από τις 28 Οκτωβρίου.

Το θέμα του περιπτέρου της αντισυμβατικής Ιαπωνικής μάρκας, με τίτλο «The Future Created by the Love of Cars», εστιάζει στο εμβληματικό MX-5, το Roadster της Mazda και σχεδιάστηκε για να δείξει την αδιάκοπη δέσμευση της εταιρείας στη δημιουργία προϊόντων που ικανοποιούν το πάθος των καταναλωτών της για την οδήγηση και τα αυτοκίνητα. Η έκθεση θα περιλαμβάνει την προβολή πολλών ΜΧ-5 μοντέλων, μεταξύ των οποίων θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση και το καινούργιο MX-5 2024, η αναβαθμισμένη έκδοση του Mazda roadster τέταρτης γενιάς. Επίσης, την πρεμιέρα του θα κάνει και το νέο Concept Car, Mazda2 Bio Concept, ενώ αξίζει να σημειωθεί και η παρουσία του πρώτου MX-5 πρώτης γενιάς στην έκθεση, ένα διαχρονικό σύμβολο της αφοσίωσης της Mazda στη χαρά της οδήγησης.

Οι εμβληματικές παρουσίες όμως δεν σταματούν εκεί, καθώς θα υπάρχει και ένα μικρότερο σε μέγεθος MX-5, προσφέροντας μια προσομοιωμένη εμπειρία οδήγησης για τα παιδιά, και ένα MX-5 SeDV, ένα αυτοκίνητο του οποίου η οδήγηση και τα συστήματα ελέγχου είναι τοποθετημένα στην περιοχή των χεριών του οδηγού 1 .

Η Mazda θα συμμετάσχει επίσης στα προγράμματα της Έκθεσης Κινητικότητας που διοργανώνει η Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της Ιαπωνίας. Αναφορικά, το μοντέλο Mazda2 Bio Concept, που κινείται με bio diesel επόμενης γενιάς, θα βρίσκεται στο τμήμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού της έκθεσης. Ένα "εργαστήριο επί τροχών" που εξερευνά εναλλακτικές βιώσιμες πηγές ενέργειας, το νέο αυτό Concept Car ενισχύει την multi-solution προσέγγιση της Mazda για ένα πιο βιώσιμο μέλλον και ενδυναμώνει την προσπάθεια της Ιαπωνικής εταιρείας για την επίτευξη της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα έως το 2025.

Η Mazda θα συμμετάσχει επίσης στο «Out of KidZania» - ένα δημοφιλή εκπαιδευτικό ψυχαγωγικό χώρο που επιτρέπει στα παιδιά να εξερευνήσουν τον κόσμο των ενηλίκων και των επαγγελμάτων τους. Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν έναν ρόλο στην αυτοκινητοβιομηχανία, βιώνοντας από κοντά εμπειρίες όπως η "χύτευση άμμου" και η "δημιουργία καλουπιών" μέσα σε μια προσομοιωμένη εργοστασιακή μονάδα της Mazda.

Η συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί στο περίπτερο της εταιρεία στις 09:15-09:30 (ώρα Ιαπωνίας) την Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2023.