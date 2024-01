Η Εθνική Γκάμπια έζησε στιγμές τρόμου μέσα στο αεροπλάνο κατά την πτήση με προορισμό την Ακτή Ελεφαντοστού για το Κόπα Άφρικα, καθώς υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με έλλειψη οξυγόνου.

Μέλη της αποστολής λιποθύμησαν με τον προπονητή της ομάδας, Τομ Σεντφιέ, να κάνει μια ανατριχιαστική περιγραφή στη βελγική ιστοσελίδα nieuwsblad.

??Team Gambia chartered flight to Cote D'Ivoire was forced to return to Banjul International Airport, due to technical issues which were reportedly detected 9 minutes after take off.



The team is returning to their base, as they await further instructions. [via:@Kerrfatou] pic.twitter.com/7eu1ciRQ6t