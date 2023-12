Ιδιαίτερα άτυχος στάθηκε ο Κώστας Τσιμίκας. Ο διεθνής μπακ της Λίβερπουλ που έπαιζε στο ντέρμπι με την Άρσεναλ για την Premier League, αποχώρησε τραυματίας στο 34ο λεπτό του αγώνα.

Με το πρόβλημα που προέκυψε να είναι ιδιαίτερα περίεργο.

Κοντά στη γραμμή του πλαγίου άουτ, δέχτηκε ένα μαρκάρισμα ο Τσιμίκας.

Έπεσε στο έδαφος εκτός αγωνιστικού χώρου και πάνω στον προπονητή του.

Ο Γιούργκεν Κλοπ έχασε την ισορροπία του και γκρεμίστηκε πάνω στον ποδοσφαιριστή του.

Ο Τσιμίκας μετά απ’ αυτό ένιωθε έντονους πόνους στον ώμο και αντικαταστάθηκε απ’ τον Τζο Γκόμεζ.

Πλέον μένει να φανεί το πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα για τον διεθνή άσο, καθώς ο ώμος είναι ιδιαίτερα ύπουλο σημείο για τραυματισμούς.

