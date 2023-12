Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, πέρα από το τραύμα αυτό, ο Λαβέτσι υποφέρει και από κάταγμα στην κλείδα.

Αυτά βέβαια δεν θεωρείται πως απειλούν τη ζωή, αν και τα τραύματά του παραμένουν σοβαρά και χρίζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας.

Ο Λαβέτσι νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ουρουγουάης, με την οικογένειά του, πάντως, να διαψεύδει το σχετικό δημοσίευμα.

? Former PSG and Argentina star Ezequiel Lavezzi 'in hospital after being stabbed' pic.twitter.com/Pqtgtu9IFQ