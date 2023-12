Ο Έρικ Μόντρος έγινε draft στο ΝΒΑ το 1990 και επιλέχθηκε στο Νο9 από τους Σέλτικς, ενώ στην καριέρα του αγωνίστηκε στους Ντάλας Μάβερικς, τους Νιού Τζέρσεϊ Νετς, τους Φιλαντέλφια Σίξερς, τους Ντιτρόιτ Πίστονς και τους Τορόντο Ράπτορς.

Ο παλαίμαχος σέντερ είχε διαγνωσθεί με καρκίνο τον περασμένο Μάρτιο και μετά από λίγους μήνες άφησε την τελευταία του πνοή, περιτριγυρισμένος από οικογενειακά του πρόσωπα.

Στην καριέρα του στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ, ο Μοντρός μέτρησε 4,6 πόντους και 4,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, σε 465 συμμετοχές.

With heavy hearts we bring you this update from the family of Eric Montross.



Rest in peace Big E.



?: https://t.co/EgOjPTSh2B pic.twitter.com/V3TgxZDWPm