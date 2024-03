Η Ελλάδα και συγκεκριμένα το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα φιλοξενήσουν το ένα από τα τέσσερα Προολυμπιακά τουρνουά που θα διεξαχθούν μεταξύ 2 και 7 Ιουλίου. Η ανακοίνωση έγινε επισήμως το πρωί της Δευτέρας (27/11) από τη FIBA.

Λετονία, Ισπανία και Πουέρτο Ρίκο είναι οι άλλες τρεις χώρες που θα φιλοξενηθούν τα υπόλοιπα τουρνουά.

The FIBA Executive Committee has confirmed the hosts of the men's FIBA Olympic Qualifying Tournaments 2024.https://t.co/HVIFhzS32f