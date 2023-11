Συγκεκριμένα ο Αντετοκούνμπο αποβλήθηκε, έχοντας χρεωθεί δεύτερη τεχνική ποινή, όταν στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης έκανε ένα δυνατό κάρφωμα μπροστά στον Αϊζέια Στούαρτ και μετά τον κοίταξε επίμονα.

Μέχρι την στιγμή της αποβολής του ο «Greek Freak» είχε σημειώσει 15 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ο Γιάννης είχε δεχθεί την πρώτη τεχνική ποινή στο πρώτο μέρος του αγώνα για διαμαρτυρία. Ο Έλληνας σταρ του NBA ήταν εμφανώς εκνευρισμένος με την απόφαση του διαιτητή και κάθισε για δευτερόλεπτα στις courtside καρέκλες πριν αποχωρήσει.

