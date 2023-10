Ο γιατρός του ντέρμπι, Χρήστος Γώγος, μίλησε για τα όσα έγιναν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» μετά τη διακοπή του Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός που διακόπηκε στο 1-1 και αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Χουάνκαρ.

Οπως τόνισε ο κ. Γώγος μιλώντας στην «EΡΑ ΣΠΟΡΤ», ο Ισπανός μπακ του Παναθηναϊκού είχε αστάθεια και σε πρώτη φάση ανέφερε στον διαιτητή Μαρέσκα ότι η κατάστασή του δεν είναι καλή.

Ο κ. Γώγος, αργότερα, ανέφερε ότι η κατάσταση του 33χρονου μπακ που χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτός γηπέδου με φορείο βελτιώνονταν αλλά δεν μπορούσε να πάρει απόφαση για το αν ο παίχτης είναι σε θέση να συνεχίσει, χωρίς να γίνουν πρώτα εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο γιατρός θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δε δέχτηκε την παραμικρή πίεση, ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο ο Χουάνκαρ να προσποιείται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Μάλιστα, τόνισε πως στην πρώτη εξέταση ο παίκτης του Παναθηναϊκού είχε απώλεια ακοής.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Φάμπιο Μαρέσκα έγραψε στο φύλλο αγώνα πως σε διακοπή δεν οδήγησε η άρνηση του Παναθηναϊκού να συνεχίσει να αγωνίζεται, αλλά η απάντηση που δεν έλαβε ο ίδιος από τον γιατρό της αναμέτρησης κ. Γώγο σχετικά με την κατάσταση υγείας του Χουάνκαρ.

Όλα όσα είπε ο γιατρός του ντέρμπι:

«Τεράστια η δυσκολία του χθεσινού παιχνιδιού, γιατί ενώ εξελισσόντουσαν όλα καλά, προέκυψε το συγκεκριμένο γεγονός. Γιατί να είναι στο μάτι του κυκλώνα ο γιατρός του αγώνα; Είμαι γιατρός στα γήπεδα από το 1991. Μέχρι σήμερα, με ένα σταμάτημα από το 2010-2016 λόγω του ότι είχα πάει στο εξωτερικό, το γήπεδο και το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μου.

Δεν βγάζουμε χρήματα, η αμοιβή ενός γιατρού αγώνα είναι 100 ευρώ μεικτά, 80 στην τσέπη, αλλά δεν τα παίρνω κιόλας, γιατί είναι ολόκληρη διαδικασία κι ούτε με ενδιαφέρει.

Στο παιχνίδι πάω για να δω το ματς και πολλές φορές για τους παίκτες τους δικούς μας, που θαυμάζουμε, για να βγάλουμε μία φωτογραφία μαζί τους ή να πάρουμε για το παιδί μας ή το εγγόνι μου τώρα που έχω μία φανέλα σε οποιαδήποτε ομάδα. Έχω φανέλες απ' όλες τις ομάδες. Άρα, οι φωτογραφίες μου που κυκλοφορούν είναι και με τον κ. Μαρινάκη και τον κ. Θεοδωρίδη παλαιότερα και με την ομάδα του Παναθηναϊκού που πήρε το Κύπελλο. Και ναι, ήμουν γιατρός αγώνα κι εκεί.

Ήμουν γιατρός αγώνα στον Αθηναϊκό όταν ο Αλέξης κόντεψε να πεθάνει και η γλώσσα του γύρισε πίσω. Η εμπειρία μου είναι τεράστια. Είμαι εκπαιδευτής γιατρός της UEFA για κακώσεις αυχένων κι όλοι οι γιατροί των ομάδων εκπαιδεύονταν από εμένα.

Πρώτα απ' όλα μία γνωμάτευση υπάρχει στα ελληνικά και στα αγγλικά για να τη διαβάσει κι ο διαιτητής. Η γνωμάτευση δεν έχει αλλάξει, περιγράφει γεγονότα. Έμαθα χθες τον νόμο που λέει η Super League ότι πρέπει να περιγράψει ο γιατρός αγώνα και να πάρει την ευθύνη fit or not fit, ικανός ή μη ικανός για παιχνίδι, έχει έλλειμμα.

Γιατί την ικανότητα δεν τη βλέπουμε μόνο κλινικά κάνουμε εργαστηριακές εξετάσεις, κάνουμε αξονικές, κάνουμε καρδιογραφήματα, κάνουμε υπέρηχο. Εν προκειμένω χρειαζόταν να κάνουμε ακουόγραμμα και τους το είπα και το άκουσαν όλοι.

Ο άνθρωπος θα μπορούσε να έχει από το τίποτα μέχρι ολική ρήξη τυμπάνου, πώς θα μπορούσα να το ξέρω εγώ κλινικά; Έτσι, λοιπόν όταν κλήθηκα, γιατί συνήθως δεν μπαίνει ο γιατρός του αγώνα μέσα, έτρεξα πρώτος και είδα κάτω τον Χουάνκαρ, ο οποίος είχε υποστεί αυτόν τον έντονο κρότο. Κι εσείς, αν υποστείτε έναν έντονο κρότο θα βουίζει το κεφάλι σας, δεν θα μπορείτε να σταθείτε όρθιος, γιατί διαταράσσεται το εκουσέο σύστημα που είναι μέσα στο αυτί μας.

Ο Χουάνκαρ στο χορτάρι που τον εξετάζω είχε οριζόντιο νυσταγμό, που σημαίνει αστάθεια, δεν μπορώ ούτε να σηκωθώ, ούτε να περπατήσω. Παράλληλα, σε μία αδρή ωτορινολαρυγγολογική εξέταση που είναι απλά με τα δάχτυλα (τρίβεις δίπλα στο αυτί και του ζητάς να σου πει αν ακούει, μου είπε ότι από το αριστερό αυτί δεν άκουγε, ενώ από το δεξί άκουγε.

Αφού διαπιστώσαμε ότι δεν είχε εξωτερική πλήξη, κάψιμο, μαύρισμα, μώλωπα ή αιμάτωμα, ζήτησα να έρθει μέσα το φορείο και να τον πάμε στο ιατρείο του γηπέδου. Τον πήγαμε και μέσα μπήκε ένα μπουλούκι πολλών ανθρώπων που ενδιαφέρονταν και μαζί κι οι δύο γιατροί κι ο Χρήστος Θέος κι ο γιατρός του Παναθηναϊκού, ο Αλεξανδρόπουλος.

Αφού τον εξετάσαμε είδαμε ότι η κλινική εικόνα ήταν η ίδια με εκείνη που τον εξετάσαμε 5' πριν έξω. Με καλεί ο διαιτητής για να μάθει τι έχει γίνει και πάμε μαζί με όλους. Εξήγησα στον διαιτητή ότι ο παίκτης σ' εκείνη τη φάση είχε πρόβλημα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι για να παίξει. Αυτό δεν σημαίνει γνωμάτευση, ότι τη σκίζω και φτιάχνω άλλη.

Η γνωμάτευσή μου έγινε 22:10, μέχρι εκείνη την ώρα ο ένας έριχνε τις ευθύνες στον άλλον για να γράψει ο γιατρός του αγώνα fit or not fit. Το fit ευνοούσε τον Ολυμπιακό, το not fit τον Παναθηναϊκό. Πώς μπορούσα εγώ να κάνω κάτι τέτοιο χωρίς εξετάσεις;

Όλοι μου είπαν "Χρήστο, δικιά σου η ευθύνη, εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα". Απέσυραν όλοι την ουρά τους, για να βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα.

Στη γνωμάτευση τι λέει ο γιατρός του αγώνα; "Κύριοι, νευρολογικά από την κλίμακα της Γλασκώβης που το 15 είμαστε όλοι εμείς, 15 είναι κι αυτός (Χουάνκαρ). Το αν δεν ακούει ευθύνεται σε άλλη παράμετρο για εργαλεία που δεν έχουμε εδώ.

Αφού είχε περάσει 1 με 1,5 ώρα τότε αποφάσισαν να τον πάνε στο νοσοκομείο. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Αυτά έγραψα, ήρθε και εισαγγελέας, τα φωτογράφησαν όλοι. Άρα, ο Χρήστος ο Γώγος δεν άλλαξε ποτέ καμία γνωμάτευση, αλλά ο κόσμος που δεν ξέρει τη βελτίωση της κλινικής εικόνας, την οποία εγώ κάνω περιγραφή, θεωρεί ότι την άλλαξα.

Δεν καταλαβαίνω γιατί με καταδικάζουν χωρίς λόγο. Έχω πάρει πάνω από 4.000-5.000 τηλέφωνα, που δεν μπορώ να απαντήσω, αντίστοιχα μηνύματα που με βρίζουν πατόκορφα. Κι επίσης, βρίζουν την πεθαμένη μάνα μου, που πιο ιερό πράγμα από τη μάνα δεν υπάρχει.

Ναι, είμαι Παναθηναϊκός, αλλά δεν αλλάζει κάτι αυτό. Όταν είμαι στο γήπεδο είμαι για όλους. Και ναι, όταν έχεις μπροστά σου τον πρόεδρο της Super League, τον κ. Μαρινάκη, δεν σημαίνει ότι είμαστε φιλαράκια.

Όπως ζητάμε από όλους, από προσωπικότητες να βγάλεις μία φωτογραφία κι ευγενώς δέχονται, αυτό έκανα. Ο Μπέος ήταν στα χρόνια που ήμουν μαθητής στη Νέα Σμύρνη, ήταν συμμαθητής μου. Όταν ήρθε με τον Βόλο και πήρε την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό τού είπα «Αχιλλέα, έλα να βγάλουμε μία φωτογραφία».

Δεν δέχθηκα πιέσεις στα αποδυτήρια από καμία ομάδα. Ο καθένας ήθελε από τη δική του πλευρά αυτό που ήθελε, αλλά κανείς δεν με βίασε, κανείς δεν με πίεσε κι όλοι ανέφεραν ότι θα το πάνε μετέπειτα στα χαρτιά. Δεν είχα όμως, κανένα πρόβλημα, ήταν όλοι κύριοι, όπως και λεκτικά, δεν με έβρισαν. Κι επίσης, δεν ήμουν ποτέ μόνος με τον έναν παράγοντα ή τον άλλον. Πάντοτε τούς καλούσα όλους να είναι μαζί.

Δεν μπορούσε να ξαναρχίσει ο αγώνας μετά από 1,5 ώρα. Όλοι περίμεναν τα χαρτιά, ήθελαν εκείνη τη στιγμή ενδόμυχα να γράψουν κάτι και να το διεκδικήσουν στα χαρτιά.

Δεν έχει διάσειση ο παίκτης, υπακουσία έχει, δεν άκουγε, γιατί το εκουσέο σύστημα μέσα στο κεφάλι είναι τρεις ημικύκλιοι σωλήνες που νευρώνονται και δίνουν την πληροφορία σ' ένα συγκεκριμένο τμήμα του εγκεφάλου και του λένε "στάσου όρθιος ή μην στέκεσαι". Αυτό λοιπόν, διαταράχτηκε. Διάσειση σημαίνει ότι δεν είναι προσανατολισμένος σε τόπο, χρόνο, πρόσωπα. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο.

Βεβαίως και μπορεί κανείς να παίξει θέατρο, μου έχει συμβεί πολλές φορές. Δεν λέω ότι ο Χουάνκαρ έπαιξε θέατρο, δεν έλεγε ψέματα. Στην αρχή δεν άκουγε, μετέπειτα βελτιώθηκε. Δεν χρειαζόταν μαγνητική ή αξονική. Ο άνθρωπος αυτός χρειαζόταν ωτορινολαρυγγική εξέταση».