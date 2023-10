Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο Κουφός μέσα από τα social media, η μικρή Καλλιόπη νοσηλεύτηκε για έξι μήνες στο νοσοκομείο, πριν καταφέρουν με τη μητέρα της, να την πάρουν μαζί τους.

Πιο συγκεκριμένα, σε μία τρυφερή ανάρτηση με φωτογραφίες της μικρής Καλλιόπης, ο πρώην παίκτης του NBA και του Ολυμπιακού, έγραψε: «Έξι μήνες στο νοσοκομείο και επιτέλους σε έχουμε στο σπίτι. Σε αγαπάμε μικρή Καλλιόπη».

6 months in the hospital and finally have you home! Love you baby Kalliope! #love pic.twitter.com/1idMPqyFVL