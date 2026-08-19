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Ο Κέντρικ Ναν υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου.

Χωρίς τον Κέντρικ Ναν θα ξεκινήσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν, αφού ο Αμερικανός τραυματίστηκε και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν ότι ο 31χρονος γκαρντ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ατομικών προπονήσεων στις ΗΠΑ. Η διάγνωση ήταν ρήξη έσω μηνίσκου, στο γόνατο του δεξιού ποδιού του.

Σήμερα, Τετάρτη, ο Ναν υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση αρθροσκοπικής μερικής μηνισκεκτομής, ανέφερε ακόμα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Αμερικανό.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού για τον Κέντρικ Ναν

«Ο Κέντρικ Ναν υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια των ατομικών προπονήσεών του στις ΗΠΑ και άμεσα, την Τετάρτη (19/8) υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση αρθροσκοπικής μερικής μηνισκεκτομής.

Ευχόμαστε στον αθλητή μας ταχεία ανάρρωση».

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