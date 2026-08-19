Ο Απόστολος Σίσκος και η Μαρία Πρεβολαράκη θα είναι οι σημαιοφόροι της ελληνικής ομάδας στην τελετή έναρξης των Μεσογειακών αγώνων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (21/8), στον Τάραντα της Ιταλίας.
Ο Σίσκος προέρχεται από τη διπλή επιτυχία του στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου. Στο Παρίσι, ο 21χρονος κολυμβητής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μ. ύπτιο και το χάλκινο στα 200 μ. πεταλούδα, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ και στα δύο αγωνίσματα.
Η Πρεβολαράκη αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές Ελληνίδες αθλήτριες. Η «μεγάλη κυρία» της ελευθέρας πάλης μετρά τέσσερις συμμετοχές σε Ολυμπιακούς αγώνες, δύο μετάλλια σε Παγκόσμια πρωταθλήματα και 10 σε Ευρωπαϊκά.
Η ελληνική ομάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες
Οι Μεσογειακοί αγώνες θα διεξαχθούν από τις 21 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου και η ελληνική ομάδα αποτελείται από 277 αθλητές, 154 άνδρες και 123 γυναίκες. Ελληνική εκπροσώπηση θα υπάρχει σε 29 αθλήματα.
Η ελληνική αποστολή περιλαμβάνει τους Ολυμπιονίκες Στέφανο Ντούσκο, Απόστολο Χρήστου, Ζωή Φίτσιου, Πέτρο Γκαϊδατζή, Νταουρέν Κουρουγκλίεβ, Θοδωρή Τσελίδη, Ελισάβετ Τελτσίδου, Δώρα Γκουντούρα, αλλά και πρωταθλητές κόσμου και Ευρώπης, όπως ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης και η Εμμανουέλα Κατζουράκη.
Όλη η ελληνική ομάδα