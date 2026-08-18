Ο ποδοσφαιριστής της Μπάγερν κατέρρευσε και στο φιλικό με τη Χάιντενχαϊμ.

Για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες ο Τζαμάλ Μουσιάλα κατέρρευσε στο γήπεδο, σε φιλική αναμέτρηση της Μπάγερν και μετά την ανησυχία που προκλήθηκε ο ίδιος αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της Μπάγερν, κόντρα στη Χάιντενχαϊμ, ο 23χρονος Γερμανός ποδοσφαιριστής κατέρρευσε. Λίγο αργότερα αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο συνοδευόμενος από το ιατρικό τιμ.

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Κάτι ανάλογο συνέβη στις 15 Αυγούστου, στο φιλικό της Μπάγερν με τη Λειψία. Τότε, η κατάρρευση του Μουσιάλα αποδόθηκε στην υψηλή θερμοκρασία, όμως σήμερα ο 23χρονος αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με «προσωρινές, σύντομες, αλλά εύκολα αντιμετωπίσιμες αφαιρετικές κρίσεις», όπως τις περιέγραψε. Πρόκειται για μορφή επιληπτικής κρίσης, που σύμφωνα με τον ποδοσφαιριστή οφείλονται σε «νευρολογική δυσλειτουργία».

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Μπάγερν: Η ανάρτηση του Μουσιάλα για το πρόβλημα υγείας

Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του ματς με τη Χάιντενχαϊμ, ο Τζαμάλ Μουσιάλ διαβεβαίωσε τους φίλους της Μπάγερν ότι είναι καλά, αλλά αναγνωρίζοντας πως ανησυχούν, θέλησε να εξηγήσει ακριβώς τι του συμβαίνει.

«Διαγνώστηκα με προσωρινές, σύντομες, αλλά εύκολα αντιμετωπίσιμες αφαιρετικές κρίσεις, οι οποίες οφείλονται σε νευρολογική δυσλειτουργία. Αυτές μπορεί να οδηγήσουν στα πρόσφατα περιστατικά, όπως αυτά απέναντι στη Λειψία ή τη Χάιντενχαϊμ», έγραψε σε ανάρτηση.

«Ξέρω ότι αυτά τα συμπτώματα μπορεί να φαίνονται τρομακτικά με την πρώτη ματιά, αλλά αυτή τη στιγμή είναι μέρος της καθημερινότητάς μου. Λαμβάνω εξαιρετική ιατρική φροντίδα και είμαι πολύ αισιόδοξος. Η Μπάγερν, η οικογένεια και οι φίλοι μου βρίσκονται πάντα δίπλα μου και με υποστηρίζουν σε αυτό το ταξίδι», συμπλήρωσε.

Το σημαντικό, τόνισε ο ποδοσφαιριστής, είναι πως δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για την υγεία του. «Σε στενή συνεργασία και τακτική επικοινωνία με τους ειδικούς, είναι προσωπική επιθυμία μου να αντιμετωπίσω αυτή την πρόκληση και με την έγκριση των νευρολόγων να συνεχίσω να επικεντρώνονται σε αυτό που βοηθά περισσότερο την ανάρρωσή μου: απλά να ζω την καθημερινότητα και να επιδιώκω το πάθος μου για το ποδόσφαιρο. Έχω αναλάβει την ευθύνη για αυτό. Έχω πολύ καλή αίσθηση και και είμαι στον σωστό δρόμο», έγραψε.

«Αυτό που με βοηθά περισσότερο σε αυτό το ταξίδι είναι να συνεχίσω να κυνηγάω νίκες και τίτλους με την ομάδα μου και η απίστευτη υποστήριξή σας», κατέληξε ο Μουσιάλα.

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