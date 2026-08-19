Ο Νικ Κύργιος τέθηκε σε προσωρινή διαθεσιμότητα από το τένις, καθώς βρέθηκε θετικός σε κοκαΐνη.

Ο Αυστραλός τενίστας έδωσε δείγμα κατά τη διάρκεια του Mallorca Open στις 22 Ιουνίου, το οποίο στη συνέχεια βρέθηκε να περιέχει βενζοϋλεκγονίνη, έναν μεταβολίτη της κοκαΐνης.

Ο άλλοτε Νο13 της παγκόσμιας κατάταξης έχει τεθεί σε προσωρινό αποκλεισμό από τις 4 Αυγούστου.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA) ανακοίνωσε ότι ο Κύργιος έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόφασης, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει ασκήσει έφεση.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Κύργιος παραδέχθηκε ότι έκανε «ένα τεράστιο λάθος» και ανέφερε πως αναλαμβάνει «την πλήρη ευθύνη» για την πράξη του.

Εκτός Grand Slam και διοργανώσεων τένις

Βάσει του προσωρινού αποκλεισμού, ο Κύργιος δεν μπορεί να αγωνιστεί, να προπονήσει ή ακόμη και να παραστεί σε Grand Slam ή σε οποιαδήποτε διοργάνωση που διοργανώνεται υπό την αιγίδα των ανδρικών και γυναικείων επαγγελματικών tour.

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Ο 31χρονος έχει αγωνιστεί μόλις σε τέσσερις αγώνες μονών τη φετινή σεζόν, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί από σοβαρούς τραυματισμούς στο γόνατο και τον καρπό.

Τελευταία του εμφάνιση ήταν στο διπλό ανδρών του Wimbledon, όπου μαζί με τον παρτενέρ του, Αλεξάντερ Μπούμπλικ, αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο.

«Έχω κάνει ένα τεράστιο λάθος»

Σε μια εκτενή ανάρτησή του στο Instagram, ο Κύργιος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια λόγω των τραυματισμών, σημειώνοντας ότι είχαν «τεράστιο αντίκτυπο» πάνω του, τόσο σε ψυχικό όσο και σε σωματικό επίπεδο.

«Το σώμα μου δεν ήταν σε θέση να κάνει αυτά που περίμενε το μυαλό μου», έγραψε.

«Το να αποδεχθώ ότι πλησιάζω στο τέλος της καριέρας μου ήταν πιο δύσκολο απ' όσο θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ.

Τίποτα από όλα αυτά δεν δικαιολογεί αυτό που έκανα».

Ο Κύργιος ανακοίνωσε επίσης ότι θα απομακρυνθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δημόσια ζωή για τις επόμενες 28 ημέρες, προκειμένου, όπως ανέφερε, να επικεντρωθεί στο να «βάλει τον εαυτό του σε τάξη».

Η κοκαΐνη χαρακτηρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό κατά του Ντόπινγκ (WADA) ως διεγερτική ουσία και ουσία κατάχρησης και περιλαμβάνεται στη λίστα των απαγορευμένων ουσιών.

Για αθλητές που βρίσκονται εκτός αγωνιστικής περιόδου, προβλέπονται μειωμένες κυρώσεις σε περίπτωση θετικού δείγματος για τη συγκεκριμένη ουσία.

Ωστόσο, το δείγμα του Κύργιου ελήφθη κατά τη διάρκεια διοργάνωσης στην οποία συμμετείχε και στο μονό. Ο Αυστραλός είχε αποκλειστεί στον πρώτο γύρο από τον Άνταμ Γουόλτον.