Ο 65χρονος Μανώλης Δ. είναι ελαιοπαραγωγός και παραγωγός αβοκάντο στην περιοχή των Χανίων στην Κρήτη. Μια φορά τη βδομάδα μπαίνει σε μια ηλεκτρονική εφαρμογή, εντοπίζει με ένα «κλικ» τα χωράφια του πάνω σε έναν χάρτη είτε manual, είτε με συντεταγμένες και λαμβάνει όλες τις απαραίτητές πληροφορίες που χρειάζεται για την άρδευσή τους.

Το πλάνο άρδευσης που του προτείνει η εφαρμογή δεν είναι τυχαίο. Αντίθετα λαμβάνει υπόψη, εκτός από τις εδαφικές ιδιότητες των χωραφιών, τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν, το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας καθώς και την ηλικία των δένδρων, πληροφορίες ιδιαίτερα σημαντικές για υδροβόρες καλλιέργειες όπως το αβοκάντο.

Ο παραγωγός ενημερώνεται για καλλιεργητικές πρακτικές με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε αγροτεμαχίου του (γεωμορφολογία, διαθεσιμότητα νερού) που σκοπό έχουν την εξοικονόμηση νερού και τη μέγιστη δυνατή παραγωγή, ενώ παράλληλα έχει πρόσβαση σε στρατηγικές προσαρμογής, όπως η ελλειμματική άρδευση σε περιοχές με χαμηλά υδατικά αποθέματα. Του δίνεται επίσης η δυνατότητα να γνωρίζει τη μηχανική σύσταση του εδάφους (κατανομή του ποσοστού άμμου, ιλύος και αργίλου) και την κλίση του εδαφικού ανάγλυφου σε κάθε αγροτεμάχιο όλης της Κρήτης.

Η καινοτόμα αυτή πλατφόρμα που συνιστά ένα «εργαλείο» για γεωργία ακριβείας, ονομάζεται DEFICIT από το DEcision system For Irrigation in Crete based on Innovative Technologies (Σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών) και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μιας ερευνητικής ομάδας από το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, από το ΙΤΕ, από το Πολυτεχνείο Κρήτης και από το ΕΛΜΕΠΑ.

«Η σχέση παραγωγής μιας καλλιέργειας και της ποσότητας νερού άρδευσης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι οι κλιματικές συνθήκες, το έδαφος και η εφαρμοζόμενη τεχνική καλλιέργειας. Εξαιτίας της έλλειψης σχεδιασμού άρδευσης (πότε και πόσο νερό απαιτείται), οι αγρότες ποτίζουν εμπειρικά και για να αισθάνονται ασφαλείς τείνουν να αυξάνουν την ποσότητα του νερού, ιδιαίτερα όταν η τιμή του είναι χαμηλή.

Ο Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς

Ως αποτέλεσμα, το 20% περίπου του νερού χάνεται», επισημαίνει ο Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται και φέτος στην ετήσια λίστα του Πανεπιστημίου Stanford με τους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως (έκθεση World's Top 2% Scientists).

Η πλατφόρμα DEFICIT (https://www.irrigation-crete.gr/) συνδυάζει καινοτόμες τεχνολογίες, όπως, τεχνικές γεωφυσικής & δορυφορικής τηλεπισκόπησης, μετρήσεις πεδίου/αναλύσεις εδαφών και μετεωρολογική πληροφορία σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα αφορούν τα αγροτεμάχια που έχουν συμπεριληφθεί στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ (σε επίπεδο Κρήτης, όπου προσδιορίζονται χωρικά οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανά είδος) για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο ως τον Οκτώβριο, όσο διαρκεί δηλαδή η αρδευτική περίοδος, για τις πιο διαδεδομένες καλλιέργειες στην Κρήτη.

Τα μετεωρολογικά δεδομένα προέρχονται από τη βάση δεδομένων του δικτύου 70 αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών που ανήκουν στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στην Περιφέρεια Κρήτης και στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ – Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ).

Για να δημιουργηθεί ο χάρτης μηχανικής σύστασης εδάφους έχουν αξιοποιηθεί στρατηγικά επιλεγμένες επιτόπιες δειγματοληψίες εδάφους οι οποίες συνέβαλαν στη βαθμονόμηση δορυφορικών εικόνων (Sentinel-2) και στο συσχετισμό φασματικών τιμών ανάκλασης δορυφορικών εικόνων με τις διάφορες μεταβλητές της μηχανικής σύστασης του εδάφους

«Η καινοτομία της πλατφόρμας είναι η εξατομικευμένη πληροφόρηση. Το σύστημα υπολογίζει τις ανάγκες άρδευσης κάθε αγροτεμαχίου ξεχωριστά, βασιζόμενο στις ιδιαιτερότητές του δηλαδή, στο είδος της καλλιέργειας, τη σύσταση του χώματος, το ανάγλυφο του εδάφους, το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, την ηλικία των δέντρων και τις μετεωρολογικές συνθήκες», διευκρινίζει ο Δρ. Κουργιαλάς, που ηγήθηκε της δημιουργικής ομάδας της πλατφόρμας. Σύμφωνα με τον ίδιο το σύστημα δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά αλλού και θα συμβάλει στη σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς στην Κρήτη ο γεωργικός τομέας καταναλώνει πάνω από το 85% του νερού. Η ανάπτυξη της γεωργίας είναι αλληλένδετη με την αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων.

Σύμφωνα με τον Δρα. Κουργιαλά, στην πλατφόρμα οι αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών για την εκάστοτε εβδομάδα αναφοράς υπολογίζονται με βάση την ήδη καταγεγραμμένη μετεωρολογική πληροφορία για την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ το σύστημα δεν κάνει πρόβλεψη των μετεωρολογικών συνθηκών που θα επικρατήσουν μελλοντικά.

«Ευφυής» άρδευση και λήψη αποφάσεων στο χωράφι

Η γεωργία είναι μια δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε ένα περιβάλλον γεμάτο με περιορισμούς και συνήθως χωρίς τις ιδανικές συνθήκες. Οι λεγόμενοι συντελεστές παραγωγής, όπως είναι το έδαφος, η εργασία και το κεφάλαιο δεν είναι άφθονοι.

Επιπλέον, μια σειρά από άλλους παράγοντες, όπως οι μετεωρολογικές συνθήκες, η κλιματική κρίση, η ανάπτυξη των εχθρών και των ασθενειών, η ανθεκτικότητα των φυτών επηρεάζουν την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος, Και εδώ έρχονται τα «ευφυή» συστήματα να αξιοποιήσουν όλη τη διαθέσιμη πληροφορία και να οδηγήσουν στην ορθή λήψη αποφάσεων στο χωράφι.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό έργο AgriCaptureCO2 που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon2020. Το έργο θα τυποποιήσει τις διαδικασίες για τη μέτρηση και την παρακολούθηση της δέσμευσης του άνθρακα στα γεωργικά εδάφη και την αποτελεσματικότητα χρήσης του αρδευτικού νερού, ενώ παράλληλα θα πιστοποιεί τη χρήση τους για τη “Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή” (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) και το Verified Carbon Standard (VCS).

Αυτό θα πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη και εμπορική διάθεση μιας πλατφόρμας πολλαπλών χρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα ικανοποιεί τις φιλοδοξίες επίτευξης μηδενικών εκπομπών μεγάλης κλίμακας στο γεωργικό τομέα.

«Η λειτουργικότητα της πλατφόρμας δοκιμάζεται πιλοτικά σε 5 διαφορετικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη. Μια από αυτές είναι η Κρήτη όπου τεστάρονται και επαληθεύονται τεχνικές γεωργίας ακριβείας με έμφαση στην αποτελεσματική χρήση του αρδευτικού νερού», προσθέτει ο Δρ. Κουργιαλάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνολογία IoT μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αποδοτικότητα της χρήσης του νερού και στην παραγωγικότητα των καλλιεργειών, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την υγρασία του εδάφους και τα μετεωρολογικά δεδομένα.

Στο εργαστήριο Υδατικών Πόρων-Αρδεύσεων & Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής του Δρα. Κουργιαλά έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα παρακολούθησης που χρησιμοποιεί τερματικούς κόμβους IoT με αισθητήρες υγρασίας TEROS 12. Κάθε κόμβος χρησιμοποιεί το κατάλληλο λογισμικό για να λαμβάνει μετρήσεις από τον αισθητήρα υγρασίας κάθε δύο ώρες και να μεταδίδει δεδομένα μέσω πρωτόκολλο ανταλλαγής μηνυμάτων (MQTT) στο cloud και από κει σε μια πλατφόρμα IoT ανοιχτού κώδικα για οπτικοποίηση δεδομένων. Στους παραπάνω κόμβους ενσωματώνεται και η μετεωρολογική πληροφορία από αντίστοιχους σταθμούς.

«Με βάση αυτές τις πληροφορίες και σε περίπτωση που η υγρασία του εδάφους είναι κάτω από συγκεκριμένα όρια για τις ανάγκες άρδευσης αποστέλλεται προειδοποιητικό μήνυμα στον παραγωγό το οποίο τον ενημερώνει για τις ανάγκες άρδευσης και τη συγκεκριμένη δόση που θα πρέπει να εφαρμοστεί ανά δέντρο. Επίσης, οι αγρότες έχουν πλήρη παρακολούθηση των κλιματικών συνθηκών που επικρατούν στο χωράφι τους γεγονός που επιτρέπει στο συγκεκριμένο σύστημα στην περίπτωση ευνοϊκών κλιματικών συνθηκών π.χ. για κάποιο έντομο να αποστέλλει επίσης προειδοποιητικό μήνυμα και να ενημερώνει τον παραγωγό ότι θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση π.χ. του συγκεκριμένου εχθρού/εντόμου. Φυσικά για όλα αυτά ο αγρότης μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω του smart phone του ελέγχοντας πλήρως τις ανάγκες των αγροτεμαχίων του», περιγράφει ο Έλληνας ερευνητής.

Το σύστημα τροφοδοτείται με δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου, οι οποίες τροφοδοτούνται από φωτοβολταϊκό ηλιακό πάνελ. Τα δεδομένα από μετεωρολογικούς σταθμούς και τερματικούς κόμβους αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων και είναι διαθέσιμα σε κάθε χρήστη που είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στους αγρότες προσφέροντας χωρικές και χρονικές πληροφορίες για τον προγραμματισμό της άρδευσης και τη λήψη αποφάσεων.

*Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς ανέλαβε πρόσφατα τη θέση του Αρχισυντάκτη (Editor-in-Chief) του διεθνούς φήμης επιστημονικού περιοδικού Water Supply, εκδοτικός οίκος IWA / International Water Association. Τα ερευνητικά πεδία του περιοδικού αφορούν την ποσοτική και ποιοτική διαχείριση του νερού με στόχο τη βέλτιστη χρήση και κατανομή των υδατικών πόρων.