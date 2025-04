Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου: Πρωτοβουλίες για δανεισμό και προσιτή κατοικία για όλους

Περιορισμένη προσφορά, άνθιση βραχυχρόνιων μισθώσεων και υψηλές τιμές δυσκολεύουν περαιτέρω την πρόσβαση σε ιδιόκτητη κατοικία.

Την ανάγκη διεύρυνσης της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ιδιωτών σε χρηματοδοτικά εργαλεία, ανέδειξε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum 2025. Συμμετέχοντας στη συζήτηση με τίτλο «Is Growth Leaving People and Businesses Behind? The Challenge of Financial Inclusion», ο κ. Παπαγαρυφάλλου υπογράμμισε ότι η χρηματοοικονομική συμπερίληψη αποτελεί βασικό πυλώνα για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.

Εστιάζοντας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επισήμανε ότι ο συνδυασμός περιορισμένης χρηματοοικονομικής γνώσης, χαμηλής αυτοπεποίθησης και φόβου απόρριψης, αποτρέπει ένα σημαντικό ποσοστό ΜμΕ από το να αιτηθούν δανείων. Πάνω από το 20% των ελληνικών μικρομεσαίων, σημείωσε, αποφεύγουν εξαρχής την τραπεζική χρηματοδότηση. Παράλληλα, η περιορισμένη ψηφιακή ωριμότητα –με μόλις το 39% των ΜμΕ να διαθέτει βασικό επίπεδο ψηφιοποίησης έναντι 55% στην Ε.Ε.– δυσχεραίνει την πρόσβαση στα διαθέσιμα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.

Ο κ. Παπαγαρυφάλλου επεσήμανε επίσης διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, όπως η συχνή παρουσία ζημιογόνων ή υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, που αποκλείονται αυτομάτως από τον τραπεζικό δανεισμό. Η κληρονομιά της χρηματοπιστωτικής κρίσης παραμένει αισθητή, με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα να συνεχίζουν να βαραίνουν κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Όσον αφορά τους ιδιώτες, η οικονομική αβεβαιότητα, ο πληθωρισμός και το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα, λειτουργούν αποτρεπτικά για τη λήψη δανείων. Ειδική αναφορά έκανε στη στεγαστική πίστη, η οποία, όπως είπε, παραμένει περιορισμένη με εκταμιεύσεις της τάξης των 2 δισ. ευρώ ετησίως, έναντι 16 δισ. το 2008. Παράγοντες όπως η περιορισμένη προσφορά κατοικιών, η άνθηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και οι υψηλές τιμές, δυσκολεύουν περαιτέρω την πρόσβαση σε ιδιόκτητη κατοικία.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank παρουσίασε τις ενέργειες της Τράπεζας για την ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα και τεχνική υποστήριξη για τις ΜμΕ, ηγετικό ρόλο στη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και η έμφαση στη συμβουλευτική τραπεζική. Αναφορικά με τους ιδιώτες, ξεχώρισε τη συμμετοχή της Alpha Bank στο πρόγραμμα «Σπίτι μου» με ποσοστά εγκρισιμότητας άνω του 80%, ενώ υπογράμμισε και την εξαγορά της fintech πλατφόρμας Flexfin, που εξειδικεύεται στο factoring για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, έθεσε επί τάπητος την ανάγκη υιοθέτησης εναλλακτικών μοντέλων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, βασισμένων σε μη παραδοσιακά δεδομένα. Η δημιουργία μιας νέας υποδομής, που θα αναγνωρίζει θετικές χρηματοοικονομικές συμπεριφορές, θα συμβάλει στον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου και στην επέκταση της χρηματοδότησης σε ομάδες του πληθυσμού που σήμερα αποκλείονται.

Ο κ. Παπαγαρυφάλλου έκλεισε την τοποθέτησή του με εκτενή αναφορά στο πρόβλημα της στέγασης. Τόνισε ότι η επόμενη ημέρα δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην ενίσχυση της ζήτησης, αλλά απαιτείται ουσιαστική ώθηση στην προσφορά. Η πρόοδος στο θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική στέγαση, υποστήριξε, ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις από θεσμικά κεφάλαια στον τομέα του affordable housing. Στο πλαίσιο αυτό, οι συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με το κράτος να προσφέρει γη ή αχρησιμοποίητα κτήρια και τις τράπεζες να παρέχουν προνομιακή χρηματοδότηση, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για βιώσιμες λύσεις σε ένα από τα πιο πιεστικά κοινωνικά ζητήματα της εποχής.