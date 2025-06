Το κόστος εισαγωγής της Metlen PLC στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η ΑΜΚ της Λάρισα Θερμοηλεκτρική, η οικογένεια Θανόπουλου, η EBRD και τα ερωτήματα για τα απορρίμματα του Βορείου Αιγαίου

Το κόστος εισαγωγής της Metlen PLC στο LSE.

Στο ποσό των 65 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, ανέρχεται το συνολικό κόστος για την εισαγωγή της Metlen PLC στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (London Stock Exchange), περιλαμβανομένης της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών που στοχεύει στην απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Metlen ΑΕ. Το ύψος της δαπάνης αντιστοιχεί περίπου στο 12% της καθαρής κερδοφορίας της εταιρείας για το 2024, η οποία διαμορφώθηκε στα 615 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω ποσό καλύπτει πλήρως τα τέλη και τις αμοιβές προς τις αρμόδιες ρυθμιστικές και χρηματιστηριακές αρχές τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ελλάδα – συγκεκριμένα, την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA), το LSE, την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Περιλαμβάνει επίσης επαγγελματικές αμοιβές χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων, καθώς και τα κόστη εκτύπωσης και διανομής των απαραίτητων ενημερωτικών και νομικών εγγράφων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το συνολικό κόστος της εισαγωγής και της δημόσιας πρότασης θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ίδια τη Metlen PLC, χωρίς να επιβαρυνθούν οι λοιποί υφιστάμενοι μέτοχοι της Metlen ΑΕ. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο οποίος φέρεται να συμμετέχει αναλογικά στη δαπάνη. Η δημόσια πρόταση, σύμφωνα με τους όρους που έχουν ανακοινωθεί, απαιτεί την αποδοχή τουλάχιστον του 90% του συνόλου των μετοχών της Metlen ΑΕ. Εφόσον το ποσοστό αυτό επιτευχθεί, η Metlen PLC θα ενεργοποιήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze-out) των υπολοίπων μετοχών, προσφέροντας στους μετόχους είτε μία νέα μετοχή της Metlen PLC είτε το ποσό των 39,62 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά.

Για τη χρηματοδότηση του τιμήματος που ενδέχεται να καταβληθεί, καθώς και των συνοδών εξόδων της διαδικασίας, η Metlen PLC σχεδιάζει να συνάψει σύμβαση δανείου τακτής λήξης (term loan agreement) με τις Citibank N.A. (μέσω του υποκαταστήματός της στο Λονδίνο) και Morgan Stanley Senior Funding Inc. Η εν λόγω δανειακή γραμμή προβλέπει δυνατότητα χρηματοδότησης έως 700 εκατ. ευρώ, ποσό που έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύψει το συνολικό αντάλλαγμα σε μετρητά που ενδέχεται να προσφερθεί στους μετόχους που αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση, τα κόστη και τις δαπάνες που σχετίζονται με την υλοποίηση της δημόσιας πρότασης και τα έξοδα που πιθανώς προκύψουν από την άσκηση του squeeze-out και των σχετικών δικαιωμάτων εξόδου (sell-out). Η εκταμίευση των κεφαλαίων από το δάνειο εξαρτάται από την πλήρωση συγκεκριμένων συνθηκών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επιτυχής και έγκαιρη ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, η πλήρωση της προϋπόθεσης αποδοχής, δηλαδή η επίτευξη του κατώτατου ορίου συμμετοχής που επιτρέπει την πρόοδο προς την εξαγορά, κ.α..

Η Λάρισα Θερμοηλεκτρική

Σε αύξηση κεφαλαίου 19,4 εκατ. ευρώ στην Λάρισα Θερμοηλεκτρική ΑΕ, την εταιρεία που σκοπεύει να αναπτύξει τη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυσικού αερίου, καθαρής ισχύος 792 MW, στη βιομηχανική περιοχή της Λάρισας, προχώρησε η κυπριακή εταιρεία Clavenia Ltd. Η Clavenia Ltd, προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 19.412.200 ευρώ, με την έκδοση 1.941.220 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Λάρισα Θερμοηλεκτρική αυξήθηκε από 100.000 ευρώ σε 19,51 εκατ. ευρώ. Από ότι καταλαβαίνουμε η αύξηση κεφαλαίου της Λάρισα Θερμοηλεκτρική πραγματοποιήθηκε με εισροή νέων κεφαλαίων, αλλά και μέσω κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί από σειρά δανείων που είχε χορηγήσει η Clavenia στην Λάρισα Θερμοηλεκτρική ΑΕ. Το λέμε αυτό διότι στο ΓΕΜΗ αναρτήθηκε και δεύτερη απόφαση που αναφέρεται σε αύξηση κεφαλαίου στην Λάρισα Θερμοηλεκτρική μέσω κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων ύψους 7,5 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, αποτιμήθηκαν και κεφαλαιοποιήθηκαν τρεις διακριτές υποχρεώσεις της εταιρείας: ένα δάνειο ύψους 4 εκατ. ευρώ, του οποίου η συνολική οφειλή μαζί με τους τόκους ανήλθε στα 4,23 εκατ. ευρώ, ένα δεύτερο δάνειο 553.024 ευρώ με παρούσα αξία αποτίμησης 511.628 ευρώ και ένα ληξιπρόθεσμο ποσό 2,67 εκατ. ευρώ. Οι σχετικές αποτιμήσεις διενεργήθηκαν από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών TMS, με τη χρήση της μεθόδου προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF). Όπως προκύπτει από τα έγγραφα, οι απαιτήσεις της Clavenia είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες και δεν υπήρχαν εκκρεμότητες ή αιρέσεις που να εμποδίζουν τη μετατροπή τους σε κεφάλαιο. Τα 7,5 εκατ. ευρώ που κεφαλαιοποιήθηκαν αναλογούν στο 38,5% του συνολικού κεφαλαίου της Λάρισα Θερμοηλεκτρική (19,5 εκατ. ευρώ ). Δηλαδή αντιστοιχούν ακριβώς στο ποσοστό που θα έχει η Clavenia στη βάση της συμφωνίας μετόχων που υπέγραψε στις 21 Μαΐου με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, το fund EUSIF Larissa και τη Volton. Αυτό που επιχειρήσαμε να μάθουμε χθες είναι το εάν τα υπόλοιπα 12 εκατ. ευρώ από τη συνολική αύξηση κεφαλαίου των 19,4 εκατ. ευρώ της Λάρισα Θερμοηλεκτρική ΑΕ. αναλογούν στη συμμετοχή των ΔΕΠΑ Εμπορίας, EUSIF Larissa και τη Volton. Εάν ισχύει αυτό η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα καταβάλει 6,8 εκατ. ευρώ περίπου (το 35%), το fund EUSIF Larissa 3,21 εκατ. ευρώ (το 16,5%) και η Volton 1,95 εκατ. ευρώ (10%). Όταν ενημερωθούμε, θα σας ενημερώσουμε asap (as soon as possible), για το όλο project που – να μην ξεχνάμε- ήταν εξ αρχής έμπνευση του επιχειρηματία Βασίλη Μηλιώνη και των συνεργατών του.

Η AroundTown και η LINE 1

Και κάποιοι εκ των συνεργατών του Βασίλη Μηλιώνη καταπιάνονται και με πολλά άλλα projects στη χώρα μας. Στις 28 Ιουνίου καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η σύσταση της εταιρείας LINE 1 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Η εν λόγω εταιρεία έχει ως μοναδικό μέτοχο την κυπριακή Canderio Limited. Εκπρόσωπος της κυπριακής Canderio Limited είναι ο Ισραηλινός Idan Kaplan, ο οποίος μετέχει στο ΔΣ της LINE 1 μαζί με τους Lampros Christofi και Nadav Nevo. Ο Idan Kaplan είναι διευθυντής τού γερμανικού ομίλου real estate AroundTown, του Ισραηλινού επιχειρηματία Yakir Gabay. Ο Yakir Gabay, εμφανίζεται (από κάποιους) ως ο πραγματικός ιδιοκτήτης της Clavenia Ltd, της εταιρείας που αναπτύσσει το project της Λάρισα Θερμοηλεκτρική. Επίσημα, η Clavenia Ltd ανήκει στην κυπριακή εταιρεία Rigito Ltd, η οποία φέρεται να ανήκει στον Ισραηλινό επενδυτή Meni Weitzman συνεργάτη του Βασίλη Μηλιώνη, στην εταιρεία φαρμακευτικής κάνναβης Tikun Olam Ελλάδος. Είναι γεγονός πως ο Yakir Gabay και ο Meni Weitzman έχουν συνεργασθεί σε πολλά projects σε Ισραήλ και Ελλάδα, τόσο στο real estate όσο και στην φαρμακευτική κάνναβη.

Η οικογένεια Θανόπουλου και η ΕΛΔΗΜΑΛ

Στη σύσταση της εταιρείας ΕΛΔΗΜΑΛ Μονοπρόσωπη ΑΕ προχώρησε η οικογένεια Θανόπουλου, της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Η ΕΛΔΗΜΑΛ ιδρύθηκε από τον Περικλή Θανόπουλο, τον CEO των Σούπερ Μάρκετ Θανόπουλο, με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 2,8 εκατ. ευρώ με κύρια δραστηριότητα την εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, μη προοριζόμενων για κατοικία, τόσο με όσο και χωρίς υπαγωγή σε ΦΠΑ. Ως δευτερεύουσες δραστηριότητες περιλαμβάνονται υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων επίσης μη κατοικήσιμου χαρακτήρα. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τον Περικλή Θανόπουλο ως πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, και τους Παντελή Θανόπουλο και Ελένη Θανόπουλου ως μέλη.

Ερωτήματα για τα απορρίμματα του Βορείου Αιγαίου

Ένα νέο έργο για τη διαχείριση απορριμμάτων στα νησιά του Βορείου Αιγαίου σχεδιάζεται από την ελληνική κυβέρνηση, αυτή τη φορά με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Πρόκειται για Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που θα αφορά εγκαταστάσεις σε Λέσβο, Σάμο, Ικαρία και Φούρνους, με σκοπό να αντιμετωπιστεί η υποτυπώδης κατάσταση των υποδομών στη διαχείριση αποβλήτων της περιοχής. Το έργο θα έχει συνολική διάρκεια 27 χρόνια και θα χρηματοδοτηθεί από τον ιδιωτικό τομέα, με πληρωμές διαθεσιμότητας που θα καταβάλλονται από το Δημόσιο βάσει επίδοσης. Η εμπλοκή της EBRD είναι ουσιαστική. Η τράπεζα έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη της ωρίμανσης του έργου, χρηματοδοτώντας τη μελέτη σκοπιμότητας, τις τεχνικές, περιβαλλοντικές, νομικές και χρηματοοικονομικές αναλύσεις, την προετοιμασία των διαγωνισμών και την παρακολούθηση της εφαρμογής. Η EBRD διασφαλίζει, θεωρητικά, τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ και τις αρχές της πράσινης οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ωστόσο, εύλογα ερωτήματα προκύπτουν για το πώς η EBRD εμπλέκεται ενεργά σε ένα έργο, για το οποίο ο επίσημα αρμόδιος περιφερειακός φορέας, η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΛ), δεν έχει καν ενημερωθεί. Η ΔΕΔΑΠΑΛ φέρεται να αγνοεί πλήρως την πρωτοβουλία, ενώ την ίδια στιγμή η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ) – φορέας από τη Δυτική Μακεδονία (!)– εμφανίζεται ως αναθέτουσα αρχή, χωρίς σαφή θεσμική κάλυψη (έργο στο Βόρειο Αιγαίο θα το τρέξει φορέας της Μακεδονίας). Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα: ποιοι επίσημοι φορείς και με ποια ακριβώς έγγραφα ενημέρωσαν την EBRD, ώστε να δεσμεύσει πόρους και τεχνική υποστήριξη για το συγκεκριμένο σχέδιο; Ποιος αποφάσισε τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τη ΔΕΔΑΠΑΛ στη ΔΙΑΔΥΜΑ και με ποια εξουσιοδότηση; Γιατί δεν έχει ακόμα εγκριθεί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός (ΠΕΣΔΑ), που αποτελεί προαπαιτούμενο για τέτοιες επενδύσεις; Τέλος, εφόσον υπάρχει κυβερνητική απόφαση για την ένταξη του έργου στο πλαίσιο ΣΔΙΤ, γιατί αυτή δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ούτε έχει γνωστοποιηθεί στους εμπλεκόμενους; Είμαστε σίγουροι πως ο Μανώλης Γραφάκος, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκ των τακτικών αναγνωστών της στήλης, θα μας δώσει απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα…

Βαρύ κλίμα στην Export Credit Greece

Στην Export Credit Greece, τον κρατικό οργανισμό που στηρίζει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, οι μέρες της διοίκησης του Γρηγόρη Σταματόπουλου φαίνεται πως έχουν μείνει σε πολλούς εργαζόμενους ως σημείο αναφοράς. Όχι τυχαία. Κατά τη θητεία του, το κλίμα εντός του οργανισμού περιγραφόταν – ανεπίσημα αλλά επίμονα – ως θετικό, λειτουργικό, ανθρώπινο. Ένα περιβάλλον όπου η διοίκηση συνομιλούσε με το προσωπικό, άκουγε, καταλάβαινε και, κυρίως, δημιουργούσε αίσθημα κοινής κατεύθυνσης.

Από τις αρχές του χρόνου η σκυτάλη πέρασε στην Έφη Δελή, έμπειρο στέλεχος του τραπεζικού και συμβουλευτικού χώρου, με διαδρομή σχεδόν τριών δεκαετιών σε μεγάλους οργανισμούς όπως η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Accenture και άλλοι. Καμία αμφιβολία δεν χωρά για την τεχνοκρατική της επάρκεια. Το βιογραφικό της, εντυπωσιακό. Η πρόκληση, ωστόσο, είναι αλλού: στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, που οδηγεί και στην εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού για την επιτέλεση του σκοπού του. Και εκεί, όπως φαίνεται, υπάρχει δρόμος ακόμα να διανηθεί, καθώς όπως μας πληροφορούν, δεν έχει καταφέρει – προς το παρόν τουλάχιστον – να κερδίσει τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που απολάμβανε ο προκάτοχός της. Όσοι βρίσκονται κοντά στον οργανισμό μιλούν για ένα εσωτερικό κλίμα που χαρακτηρίζεται από αποστασιοποίηση και χαμηλό ηθικό, ενώ δεν έχουν λείψει οι φορές που έχει γίνει... εκρηκτικό. Δεν είναι ζήτημα τεχνογνωσίας, είναι ζήτημα επικοινωνίας, σημειώνουν συνομιλητές της στήλης με πλήρη γνώση των τεκταινόμενων στον Οργανισμό. Τα «παράπονα» έχουν πλέον φθάσει σε γνώση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ δεν έχουν λείψει και παραιτήσεις το τελευταίο διάστημα. Η Export Credit Greece, που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών, επιτελεί κρίσιμο ρόλο για τον Έλληνα εξαγωγέα: προσφέρει ασφάλιση πιστώσεων, εγγυήσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται διεθνώς με σταθερότητα και ασφάλεια. Δεν είναι απλώς ένας οργανισμός – είναι στήριγμα σε ένα από τα πιο απαιτητικά πεδία της οικονομίας. Κι ίσως αυτό κάνει ακόμα πιο σημαντικό το να λειτουργεί με συνοχή, αλληλοκατανόηση και εσωτερική ισορροπία. Γιατί πίσω από τους αριθμούς και τις πολιτικές, βρίσκονται άνθρωποι που χρειάζονται έμπνευση – όχι μόνο καθοδήγηση. Όπως λέει και κάποιος που γνωρίζει καλά τη λειτουργία του φορέα: «Τις διαδικασίες ίσως και να μπορέσεις να τα φτιάξεις, το κλίμα όμως θέλει άλλου τύπου επένδυση». Και αυτή είναι μια επένδυση που καμία εξαγωγική πίστωση δεν μπορεί να καλύψει.

Το ακίνητο του Buba

Το ακίνητο που στέγαζε το Buba Bistrot Exotique στην Κηφισιά επί της οδού Παπαδιαμάντη 4 βγάζει προς μίσθωση το Μπενάκειο Παιδικό Ίδρυμα Κηφισιάς, μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού. Το ακίνητο, συνολικής επιφάνειας 324,80 τ.μ., αποτελείται από υπόγειο, υπερυψωμένο ισόγειο και πρώτο όροφο, και περιλαμβάνει και τον περιβάλλοντα χώρο 346,03 τ.μ., εντός οικοπέδου 472,13 τ.μ. Πρόκειται για αυτοτελή, ανεξάρτητη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία, κατάλληλη για επαγγελματική χρήση, όπως εμπορικό κατάστημα ή χώρος εστίασης. Το αρχικό μηνιαίο μίσθωμα ορίστηκε στις 10.000 ευρώ, με διάρκεια μίσθωσης τριών ετών και δυνατότητα ανανέωσης υπό συγκεκριμένους όρους.

Η ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται βάσει του πληθωρισμου με προσαύξηση δύο ποσοστιαίων μονάδων και με ελάχιστο ποσοστό αύξησης 2%, ακόμα και σε περίπτωση αρνητικού πληθωρισμού. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν εγγύηση ύψους τριών μηνιαίων μισθωμάτων με την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η αδικαιολόγητη μη υπογραφή από τον πλειοδότη επισύρει ποινική ρήτρα ίση με τρία μισθώματα. Ο μισθωτής υποχρεούται να αναλάβει το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων δημοτικών τελών, λογαριασμών κοινής ωφέλειας και τέλους χαρτοσήμου, ενώ ο εκμισθωτής δεν φέρει ευθύνη για την πραγματοποίηση επισκευών, οι οποίες επιβαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή. Σε περίπτωση καθυστέρησης απόδοσης του μισθίου μετά τη λήξη της σύμβασης, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει ποινική ρήτρα ύψους 100 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης, πέραν της αποζημίωσης για τη χρήση.

Προς ενοικίαση η Ερμού 37

Πάμε σε μια άλλη μίσθωση τώρα στο κέντρο της Αθήνας. Το Ίδρυμα Γ. & Α. Χατζηκώνστα προχωρά σε εκμίσθωση ισογείου καταστήματος επιφανείας 22 τετραγωνικών μέτρων, συνοδευόμενο από υπόγειο χώρο 85,35 τ.μ., το οποίο βρίσκεται σε ένα από τα πιο εμπορικά σημεία της Αθήνας, στην οδό Ερμού 37. Η αρχική τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος έχει οριστεί στις 10.700 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου, ενώ η χρήση του ακινήτου προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική δραστηριότητα. Προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος με βάση τη μεταβολή του πληθωρισμού. Ωστόσο, εάν εντός των δύο πρώτων ετών της μίσθωσης η οικονομική ανάπτυξη ξεπεράσει το 2%, τότε το ποσοστό αναπροσαρμογής προσαυξάνεται αναλόγως, κατά μία μονάδα για κάθε 2,5% επιπλέον ρυθμό ανάπτυξης. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ίσης με το άθροισμα τριών μηνιαίων μισθωμάτων, υπολογιζόμενη με βάση το ελάχιστο μίσθωμα εκκίνησης, ενώ κατά την υπογραφή της σύμβασης ο εκμισθωτής υποχρεούται να καταβάλει επιπλέον εγγύηση δύο μηνών. Ο μισθωτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη συντήρησης του ακινήτου με δικές του δαπάνες και δεν επιτρέπεται να προχωρήσει σε ουσιώδεις τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη έγκριση. Παράλληλα, επιβαρύνεται με όλα τα λειτουργικά έξοδα, όπως ύδρευση, δημοτικά τέλη και το σύνολο του τέλους χαρτοσήμου. Τέλος, η σύμβαση θα συνοδεύεται από την υποχρεωτική παρουσία εγγυητή, ο οποίος θα ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης