Η Κάρμεν Ρουγγέρη εξομολογείται: Το θέατρο, τα παιδικά της χρόνια και ο πόνος της απώλειας

Η Κάρμεν Ρουγγέρη εξομολογείται: Το θέατρο, τα παιδικά της χρόνια και ο πόνος της απώλειας
Στο «The Greatest Stories» για το CNN Greece, βρέθηκε η Κάρμεν Ρουγγέρη, με οικοδέσποινα την Σοφία Μαυραντζά.

Στο κανάλι CNN Greece, στο Youtube και στο «The Greatest Stories», η Κάρμεν Ρουγγέρη, έδωσε το παρών, για να παραχωρήσει στην οικοδέσποινα, Σοφία Μαυράντζα, μια ξεχωριστή συνέντευξη αναφορικά με την προσωπική της ζωή, το θέατρο, τα παιδικά της χρόνια και τον σύζυγός της.

Η συζήτηση των δύο γυναικών πήρε μια ιδιαίτερη τροπή, καθώς η χαρακτηριστική φωνή της Κάρμεν Ρουγγέρη ακούγεται σαν μια σύντομη αφήγηση με αναδρομές, στο παρελθόν της και τη ζωή που έζησε μέχρι τώρα.

Η Κάρμεν Ρουγγέρη στο «The Greatest Stories»

Όλα όσα αποκαλύπτει η Κάρμεν Ρουγγέρη — ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και συγγραφέας παιδικών βιβλίων — ξεδιπλώνουν μια ζωή άρρηκτα συνδεδεμένη με το θέατρο, τη βαθιά γνώση της τέχνης, την αυστηρή φιγούρα του πατέρα της και τον ρόλο της μητρότητας, ενώ σημειώνει χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ σημαντικό να παίρνεις αγάπη, γιατί έτσι μπορείς να δώσεις μετά».

Η πολυδιάστατη Κάρμεν Ρουγγέρη, μέσα από την συζήτηση αποκάλυψε πως ο πατέρας της υπήρξε ένας ιδιαίτερα αυστηρός χαρακτήρας, Γαλλο-ιταλός καθολικός ιερέας με βαθιές και ουσιαστικές γνώσεις, που γνώριζε να μιλάει εννέα γλώσσες. Η ίδια του απευθυνόταν στον πληθυντικό, όπως αποκαλύπτει.

Ασφαλώς και η συζήτηση, στράφηκε προς τα παιδιά και το παιδικό θέατρο, ενώ η ίδια αναρωτιέται το λόγο για τον οποίο το παιδικό θέατρο δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο στη χώρα μας: «Όταν αντιμετωπίζεις ένα παιδί με σεβασμό, σου τον επιστρέφει» και συνεχίζει τονίζοντας πως: «Ο ηθοποιός πρέπει να καταθέτει την ψυχή του, ειδικά όταν απευθύνεται σε παιδιά».

Για το παιδικό θέατρο που η ίδια έχει μοχθήσει δηλώνει πως αποτελεί γνώση και πως ο σκοπός είναι τα παιδιά να ζουν τον αυθορμητισμό της ηλικίας τους: «Το θέατρο είναι πηγή γνώσης. Θέλω να «φτιάχνω» αυριανούς θεατές. Να μεγαλώνουν με αισθητική, με αγάπη για την τέχνη, με κατανόηση για τον κόσμο. Το μήνυμα που θέλω να αφήσω στα παιδιά είναι να ζήσουν την παιδικότητά τους. Κάθε ρυτίδα έχει την αξία της».

Έπειτα, αναφορικά με τον σύζυγό της Ανδρέα Κουλουμπή, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Οκτώβριο, η Κάρμεν Ρουγγέρη, μίλησε με γλυκύτητα, ταπεινά και με έντονη την συγκίνηση, δηλώνοντας μάλιστα «θαυμάστριά» του: «Ήταν ένα ταπεινός, μεγάλος καλλιτέχνης και εγώ φανατική του θαυμάστρια. Μου λείπει η συντροφιά του, ήταν ένα κινητό λεξικό, διάβαζε ένα βιβλίο την ημέρα».

{https://www.youtube.com/watch?v=wNVUKSDuIuc}

